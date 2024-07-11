Не только огурцы и капуста: что можно квасить на зиму: что можно квасить на зиму
11 июля 2024, 06:24Читати новину українською
Квашеные овощи содержат в себе много полезных веществ. Кроме привычных капусты, помидоров и огурцов можно квасить и другие продукты.
Невероятно сочные и аппетитные овощи можно квасить разными способами, сообщает Вкусно 24. Попробуйте заквасить баклажаны, редиса или даже цветную капусту.
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Квашеные баклажаны с морковью
- Время: 1,5 часа
- Порций: 4
– 2 килограмма баклажанов;
– 2 головки чеснока;
– 3 луковицы репчатого лука;
– 500 грамм моркови;
– 2 литра воды;
– 2 – 3 столовые ложки соли;
– 2 чайные ложки молотого черного перца;
– 5 – 6 штук лаврового листа;
– 30 миллилитров подсолнечного масла;
– 1 пучок петрушки.
Приготовление:
- Отварите баклажаны в подсоленной воде в течение 3 – 5 минут после закипания. После этого переложите их в дуршлаг, чтобы вода стекла, и дайте остыть.
- Очистите две головки чеснока и измельчите его. Натрите морковь и лук на терке.
- Остывшие баклажаны разрежьте вдоль, но не до конца, чтобы подготовить их к начинке. Выкладывайте внутрь немного измельченного чеснока, лука и моркови. По желанию добавьте черный молотый перец. Аккуратно выложите баклажаны в судочек, плотно прижимая их друг к другу.
- Прижмите баклажаны тарелкой или крышкой и оставьте на пол часа.
- Для рассола вскипятите два литра воды, добавьте соль, перец горошком и лавровый лист. Дайте воде прокипеть 10 – 15 минут.
- Переложите баклажаны в глубокую кастрюлю и положите сверху веточки петрушки. Залейте овощи горячим рассолом и оставьте на три дня при комнатной температуре. После этого переложите кастрюлю в холодильник и доставайте баклажаны по мере необходимости.
Квашеная цветная капуста
- Время: 7 – 10 дней
- Порций: 2
– 1 средняя цветная капуста;
– пол свеклы;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 1 перец чили;
– рассол, приготовленный в такой пропорции: 1 столовая ложка соли на литр воды.
Приготовление:
- В ошпаренную банку положите свеклу, чеснок, разрезанный пополам перец чили, (без семян, если любите блюда средней остроты, с семенами, если любите большую остроту).
- Залейте овощи рассолом и закройте крышкой.
- Оставьте при комнатной температуре на 7 – 10 дней.
- Готовую цветную капусту лучше хранить в холодильнике.
Квашеная редиска
- Время: 7 дней
- Порций: 2
– 2 – 3 одинаковых по размеру небольших пучков редиса;
– половина пучка укропа;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– несколько зерен черного перца;
– рассол, готовится из расчета 1,5 столовых ложек соли на литр воды.
Приготовление:
- Редиску тщательно вымойте, оборвите листья и корни.
- На дно банки положите 2 – 3 веточки укропа, затем редиску. Добавьте чеснок (2 зубчика на банку или больше, если любите чеснок). Добавляем несколько горошин перца.
- Приготовьте рассол: холодную кипяченую воду смешайте с солью.
- Готовую редиску залейте рассолом и оставьте при комнатной температуре примерно на 7 дней.
- Время от времени вы можете открывать банку, не откручивая ее, чтобы дать углекислому газу, который образуется в процессе брожения, выйти.