Не тільки огірки та капуста: що можна квасити на зиму
11 липня 2024, 06:24Читать новость на русском
Квашені овочі містять у собі багато корисних речовин. Окрім звичних капусти, помідорів та огірків можна квасити й інші продукти.
Неймовірно соковиті та апетитні овочі можна квасити різними способами, повідомляє Смачно 24. Спробуйте заквасити баклажани, редиски чи навіть цвітну капусту.
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Квашені баклажани з морквою
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
– 2 кілограми баклажанів;
– 2 головки часнику;
– 3 цибулини ріпчастої;
– 500 грамів моркви;
– 2 літри води;
– 2 – 3 столові ложки солі;
– 2 чайні ложки меленого чорного перцю;
– 5 – 6 штук лаврового листа;
– 30 мілілітрів соняшникової олії;
– 1 пучок петрушки.
Приготування:
- Відваріть баклажани в підсоленій воді протягом 3 – 5 хвилин після закипання. Після цього перекладіть їх у друшляк, щоб вода стекла, і дайте охолонути.
- Очистьте дві головки часнику та подрібніть його. Натріть моркву і цибулю на тертці.
- Остиглі баклажани розріжте уздовж, але не до кінця, щоб підготувати їх до начинки. Викладайте всередину трохи подрібненого часнику, цибулі та моркви. За бажанням додайте чорний мелений перець. Акуратно викладіть баклажани в судочок, щільно притискаючи їх один до одного.
- Притисніть баклажани тарілкою або кришкою і залиште на пів години.
- Для розсолу закип'ятіть два літри води, додайте сіль, перець горошком і лавровий лист. Дайте воді прокипіти 10 – 15 хвилин.
- Перекладіть баклажани в глибоку каструлю і покладіть зверху гілочки петрушки. Залийте овочі гарячим розсолом і залиште на три дні при кімнатній температурі. Після цього перекладіть каструлю в холодильник і діставайте баклажани за потреби.
Квашена цвітна капуста
- Час: 7 – 10 днів
- Порцій: 2
– 1 середня цвітна капуста;
– пів буряка;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 1 перець чилі;
– розсіл, приготований в такій пропорції: 1 столова ложка солі на літр води.
Приготування:
- В ошпарену банку покладіть буряк, часник, розрізаний навпіл перець чилі, (без насіння, якщо любите страви середньої гостроти, з насінням, якщо любите більшу гостроту).
- Залийте овочі розсолом та закрийте кришкою.
- Залишіть при кімнатній температурі на 7 – 10 днів.
- Готову цвітну капусту краще зберігати в холодильнику.
Квашена редиска
- Час: 7 днів
- Порцій: 2
– 2 – 3 однакових за розміром невеликих пучків редиски;
– половина пучка кропу;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– кілька зерен чорного перцю;
– розсіл, готується з розрахунку 1,5 столових ложок солі на літр води.
Приготування:
- Редиску ретельно вимийте, обірвіть листя і коріння.
- На дно банки покладіть 2 – 3 гілочки кропу, потім редиску. Додайте часник (2 зубчики на банку або більше, якщо любите часник). Додаємо кілька горошин перцю.
- Приготуйте розсіл: холодну кип’ячену воду змішайте із сіллю.
- Готову редиску залийте розсолом та залишіть при кімнатній температурі приблизно на 7 днів.
- Час від часу ви можете відкривати банку, не відкручуючи її, щоб дати вуглекислому газу, який утворюється в процесі бродіння, вийти.