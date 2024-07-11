Не тільки огірки та капуста: що можна квасити на зиму

11 липня 2024, 06:24
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Квашені овочі містять у собі багато корисних речовин. Окрім звичних капусти, помідорів та огірків можна квасити й інші продукти.

Неймовірно соковиті та апетитні овочі можна квасити різними способами, повідомляє Смачно 24. Спробуйте заквасити баклажани, редиски чи навіть цвітну капусту.

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Квашені баклажани з морквою

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кілограми баклажанів;
– 2 головки часнику;
– 3 цибулини ріпчастої;
– 500 грамів моркви;
– 2 літри води;
– 2 – 3 столові ложки солі;
– 2 чайні ложки меленого чорного перцю;
– 5 – 6 штук лаврового листа;
– 30 мілілітрів соняшникової олії;
– 1 пучок петрушки.

Приготування:

  1. Відваріть баклажани в підсоленій воді протягом 3 – 5 хвилин після закипання. Після цього перекладіть їх у друшляк, щоб вода стекла, і дайте охолонути.
  2. Очистьте дві головки часнику та подрібніть його. Натріть моркву і цибулю на тертці.
  3. Остиглі баклажани розріжте уздовж, але не до кінця, щоб підготувати їх до начинки. Викладайте всередину трохи подрібненого часнику, цибулі та моркви. За бажанням додайте чорний мелений перець. Акуратно викладіть баклажани в судочок, щільно притискаючи їх один до одного.
  4. Притисніть баклажани тарілкою або кришкою і залиште на пів години.
  5. Для розсолу закип'ятіть два літри води, додайте сіль, перець горошком і лавровий лист. Дайте воді прокипіти 10 – 15 хвилин.
  6. Перекладіть баклажани в глибоку каструлю і покладіть зверху гілочки петрушки. Залийте овочі гарячим розсолом і залиште на три дні при кімнатній температурі. Після цього перекладіть каструлю в холодильник і діставайте баклажани за потреби.

Квашена цвітна капуста

  • Час: 7 – 10 днів
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 середня цвітна капуста;
– пів буряка;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 1 перець чилі;
– розсіл, приготований в такій пропорції: 1 столова ложка солі на літр води.

Приготування:

  1. В ошпарену банку покладіть буряк, часник, розрізаний навпіл перець чилі, (без насіння, якщо любите страви середньої гостроти, з насінням, якщо любите більшу гостроту).
  2. Залийте овочі розсолом та закрийте кришкою.
  3. Залишіть при кімнатній температурі на 7 – 10 днів.
  4. Готову цвітну капусту краще зберігати в холодильнику.

Квашена редиска

  • Час: 7 днів
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 – 3 однакових за розміром невеликих пучків редиски;
– половина пучка кропу;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– кілька зерен чорного перцю;
– розсіл, готується з розрахунку 1,5 столових ложок солі на літр води.

Приготування:

  1. Редиску ретельно вимийте, обірвіть листя і коріння.
  2. На дно банки покладіть 2 – 3 гілочки кропу, потім редиску. Додайте часник (2 зубчики на банку або більше, якщо любите часник). Додаємо кілька горошин перцю.
  3. Приготуйте розсіл: холодну кип’ячену воду змішайте із сіллю.
  4. Готову редиску залийте розсолом та залишіть при кімнатній температурі приблизно на 7 днів.
  5. Час від часу ви можете відкривати банку, не відкручуючи її, щоб дати вуглекислому газу, який утворюється в процесі бродіння, вийти.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська