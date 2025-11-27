Укр Рус
27 ноября, 10:47
2

Десерт без выпечки и суеты: как приготовить "Польскую Хатку Пухатку", которая покорила сеть

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основные тезисы
  • Десерт "Польская Хатка Пухатка" готовится из печенья, крем-сыра и сгущенного молока.
  • Качественное сгущенное молоко должно быть однородным, белым с легким кремовым оттенком, без нарушений технологии изготовления.

Сладкое лакомство, которое сочетает крем-сыр, печенье и сгущенное молоко, – не банальное, быстро готовится и получается удивительно нежным. Гости будут просить рецепт уже после первого кусочка!

В десерте нет сложных шагов или редких ингредиентов, но вкус настолько совершенный, что захочется повторить его снова и снова, отмечает 24 Канал со ссылкой на Threads yanusha. Он выглядит эффектно и легко заменяет сложный праздничный торт.

Как приготовить десерт "Польская Хатка Пухатка"?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты: 
– 21 печенье (3×7); 
– 200 граммов крем-сыра; 
– 150 миллилитров сливок 30 – 33%; 
– 50 – 60 граммов сахарной пудры; 
– 120 граммов вареного сгущенного молока; 
– ваниль по вкусу.

Совершенный десерт на праздники / Фото Smaki.pl

Приготовление:

  1. Выложите печенье на пищевую пленку тремя рядами по семь штук, плотно кладя друг к другу и обмакивая один край в молоко.
  2. В миске взбейте крем-сыр, холодные сливки и сахарную пудру до густой, устойчивой консистенции. Выложите крем на печенье, а по центру сделайте три полоски сгущенного молока.
  3. Поднимите левый ряд печенья вместе с пленкой и прижмите к крему.
  4. Затем поднимите правый ряд и сведите обе стороны, формируя треугольник.
  5. Сожмите конструкцию через пленку, чтобы выровнять форму.
  6. Плотно заверните и поставьте в холодильник на 2 – 3 часа, чтобы масса стабилизировалась.
  7. Перед подачей снимите пленку, присыпьте десерт сахарной пудрой и добавьте ягоды или веточку розмарина для праздничного вида

Как выбрать настоящее сгущенное молоко?

Качественное сгущенное молоко должно быть однородным, белым с легким кремовым оттенком, пишет Люкс FM. Светло-коричневый цвет часто свидетельствует о нарушении технологии изготовления.

Консистенция также важна – качественная сгущенка не должна быть слишком жидкой.

