Десерт без выпечки и суеты: как приготовить "Польскую Хатку Пухатку", которая покорила сеть

Сладкое лакомство, которое сочетает крем-сыр, печенье и сгущенное молоко, – не банальное, быстро готовится и получается удивительно нежным. Гости будут просить рецепт уже после первого кусочка!

В десерте нет сложных шагов или редких ингредиентов, но вкус настолько совершенный, что захочется повторить его снова и снова, отмечает 24 Канал со ссылкой на Threads yanusha. Он выглядит эффектно и легко заменяет сложный праздничный торт.

Интересно Не только "Спартак" и "Наполеон": рецепты современных десертов на Новый год

Как приготовить десерт "Польская Хатка Пухатка"?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 21 печенье (3×7);

– 200 граммов крем-сыра;

– 150 миллилитров сливок 30 – 33%;

– 50 – 60 граммов сахарной пудры;

– 120 граммов вареного сгущенного молока;

– ваниль по вкусу.

Совершенный десерт на праздники / Фото Smaki.pl

Приготовление:

Выложите печенье на пищевую пленку тремя рядами по семь штук, плотно кладя друг к другу и обмакивая один край в молоко. В миске взбейте крем-сыр, холодные сливки и сахарную пудру до густой, устойчивой консистенции. Выложите крем на печенье, а по центру сделайте три полоски сгущенного молока. Поднимите левый ряд печенья вместе с пленкой и прижмите к крему. Затем поднимите правый ряд и сведите обе стороны, формируя треугольник. Сожмите конструкцию через пленку, чтобы выровнять форму. Плотно заверните и поставьте в холодильник на 2 – 3 часа, чтобы масса стабилизировалась. Перед подачей снимите пленку, присыпьте десерт сахарной пудрой и добавьте ягоды или веточку розмарина для праздничного вида

Как выбрать настоящее сгущенное молоко?

Качественное сгущенное молоко должно быть однородным, белым с легким кремовым оттенком, пишет Люкс FM. Светло-коричневый цвет часто свидетельствует о нарушении технологии изготовления.

Консистенция также важна – качественная сгущенка не должна быть слишком жидкой.

Какие вкусности попробовать на праздники?