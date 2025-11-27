В десерте нет сложных шагов или редких ингредиентов, но вкус настолько совершенный, что захочется повторить его снова и снова, отмечает 24 Канал со ссылкой на Threads yanusha. Он выглядит эффектно и легко заменяет сложный праздничный торт.
Интересно Не только "Спартак" и "Наполеон": рецепты современных десертов на Новый год
Как приготовить десерт "Польская Хатка Пухатка"?
- Время: 10 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 21 печенье (3×7);
– 200 граммов крем-сыра;
– 150 миллилитров сливок 30 – 33%;
– 50 – 60 граммов сахарной пудры;
– 120 граммов вареного сгущенного молока;
– ваниль по вкусу.
Совершенный десерт на праздники / Фото Smaki.pl
Приготовление:
- Выложите печенье на пищевую пленку тремя рядами по семь штук, плотно кладя друг к другу и обмакивая один край в молоко.
- В миске взбейте крем-сыр, холодные сливки и сахарную пудру до густой, устойчивой консистенции. Выложите крем на печенье, а по центру сделайте три полоски сгущенного молока.
- Поднимите левый ряд печенья вместе с пленкой и прижмите к крему.
- Затем поднимите правый ряд и сведите обе стороны, формируя треугольник.
- Сожмите конструкцию через пленку, чтобы выровнять форму.
- Плотно заверните и поставьте в холодильник на 2 – 3 часа, чтобы масса стабилизировалась.
- Перед подачей снимите пленку, присыпьте десерт сахарной пудрой и добавьте ягоды или веточку розмарина для праздничного вида
Как выбрать настоящее сгущенное молоко?
Качественное сгущенное молоко должно быть однородным, белым с легким кремовым оттенком, пишет Люкс FM. Светло-коричневый цвет часто свидетельствует о нарушении технологии изготовления.
Консистенция также важна – качественная сгущенка не должна быть слишком жидкой.
Какие вкусности попробовать на праздники?
Современные десерты подчеркнут вашу оригинальность и будут на вкус не хуже привычных "Спартак" и "Наполеон".
А еще стоит попробовать легендарный пирог "Атаман", который легко готовить по рецепту Лилии Цвит.