По переписям бабушки: рецепт старинной пасхи, которая выйдет у всех

Соблюдение традиций – очень важная часть культуры, особенно когда это касается праздников. 24 канал делится семейным рецептом пасхи, которым пользовались еще наши бабушки.

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Время: 4 часа

Порций: 4

Пасха – это всегда преданность традициям / Фото pexels

Ингредиенты:

– 100 грамм быстрорастворимых дрожжей;

– пол литра молока;

– 1 килограмм муки;

– 10 желтков;

– 200 грамм масла;

– 300 грамм сахара;

– 150 грамм изюма;

– пол чайной ложки соли;

– цедра из 1 лимона;

– цедра из 1 апельсина.

Приготовление:

Для начала следует взвесить и отмерить все ингредиенты.

Чтобы сделать рыхлое тесто, необходимо приготовить опару. Для этого берем теплое молоко, несколько ложек сахара (из отмеренных) и 200 грамм муки. Опара должна иметь консистенцию густой сметаны.

Перемешайте все компоненты, чтобы не было комочков и оставьте в теплом месте.

Масса должна подняться вдвое.

Промойте изюм и высушите бумажным полотенцем.

Протрите желтки с сахаром и добавьте соль, цедру апельсина и лимона.

После того как опара подрастет, вбросьте изюм и постепенно (по несколько ложек) муку.

Замесите тесто, оно должно немного прилипнуть к рукам.

Важно! Тесто необходимо месить руками хотя бы 30 минут.

Тесто поставьте в теплое место на 1,5 часа, когда оно подрастет, обомните его и оставьте еще на 1 час.

После того как тесто снова вырастет, разложите его в формы на 1/3 и снова дайте подняться в два раза.