За переписами бабусі: рецепт старовинної паски, яка вийде у всіх
13 квітня 2023, 21:45Читать новость на русском
Що може бути краще за смачну та пухку паску зі шматочком солодковершкового масла? Здоба за цим рецептом вийде особливо запашною, тож приготуйтеся трішки почаклувати.
Дотримання традицій – вкрай важлива частина культури, особливо коли це стосується свят. 24 канал ділиться сімейним рецептом паски, яким користувалися ще наші бабусі.
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Рецепт старовинної паски
Час: 4 години
Порцій: 4
Паска – це завжди відданість традиціям / Фото pexels
Інгредієнти:
– 100 грамів швидкорозчинних дріжджів;
– пів літра молока;
– 1 кілограм борошна;
– 10 жовтків;
– 200 грамів масла;
– 300 грамів цукру;
– 150 грамів родзинок;
– пів чайної ложки солі;
– цедра з 1 лимона;
– цедра з 1 апельсина.
Приготування:
- Для початку слід зважити та відміряти всі інгредієнти.
- Щоб тримати пухке тісто необхідно приготувати опару. Для цього беремо тепле молоко, кілька ложок цукру (із відміряних) та 200 грамів борошна. Опара має мати консистенцію густої сметани.
- Перемішайте всі компоненти, щоб не було грудочок та залиште у теплому місці.
- Маса має підійнятися у двічі.
- Промийте родзинки та висушіть паперовим рушником.
- Перетріть жовтки із цукром та додайте сіль, цедру апельсина та лимона.
- Після того як опара підросте вкиньте родзинки та поступово (по кілька ложок) муку.
- Замісіть тісто, воно має трішки липнути до рук.
- Важливо! Тісто необхідно місити руками хоча б 30 хвилин.
- Тісто поставте у тепле місце на 1,5 години, коли воно підросте обімніть його та залиште ще на 1 годину.
- Після того як тісто знову виросте, розкладіть його у форми на 1/3 та знову дайте піднятись у двічі.
- Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці до сухої зубочистки.