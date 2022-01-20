Кулинарные идеи: что делать с неиспользованными желтками

Иногда при готовке возникают моменты, когда требуется только белок. Судьба желтков в таких случаях не всегда заканчивается кулинарными рецептами.

Достаточно приготовить меренгу, сорбет или многие другие блюда, чтобы у вас остались желтки. Существует множество способов их использования. Давайте взглянем на несколько из них.

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Когда вы не можете использовать желтки сразу, можно хранить их в холодильнике до 4 дней.

Если ваши желтки еще целые, осторожно переложите их в герметичную посуду и залейте небольшим количеством воды, чтобы предотвратить их высыхание. Если они были пробиты, положите их в пакет для заморозки и закройте, чтобы удалить как можно больше воздуха.

Незаменимый ингредиент / Фото pexels

Еще один способ заморозить этот продукт – добавьте небольшую щепотку соли на желток и перемешайте, чтобы она растворилась. Затем вы можете положить их в пакет для заморозки или в форму для льда (одна полость соответствует примерно одному желтку). Обратите внимание на дату замораживания. Замороженные желтки сохраняются до 4 месяцев. Чтобы разморозить, поставьте их в холодильник.

Основа для многих блюд / Фото pexels

Если вы не хотите морозить этот продукт, его можно использовать для приготовления множества блюд. Среди сладких вариантов – заварной крем, крем-брюле или песочный пирог.

В соленом варианте желток используется для приготовления многих соусов. Наиболее традиционным является майонез. Также вы всегда можете добавить лишний желток, готовя любимую куриную тефтельку.