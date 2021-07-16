Почему не выходят макароны: самые распространенные ошибки в приготовлении десерта – рецепт теста

16 июля 2021 , 11:49
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Источник:

инстаграм Лизы Глинской

Макарон – хрупкое и изысканное пирожное, состоящее из двух половинок и начинки между ними. Этот десерт родом из Франции, однако его очень любят украинцы. Чтобы научиться правильно готовить макарон дома Лиза Глинская описала главные ошибки, которых можно допустить и рецепт идеального теста.

Украинский кондитер Лиза Глинская призналась на своей странице в инстаграме, что ей часто приходят сообщения от читателей с вопросами про пирожные макарон. Точнее, об основных ошибках, из-за которых этот десерт не получается как следует.

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То "юбочка" не поднялась, то "шапочка" треснула или макарон пустой внутри, или слишком мягкий ... Чтобы раз и навсегда избавиться от проблем с макаронами и научиться готовить идеальное тесто, кондитер подготовила важные правила и нюансы в приготовлении десерта.

Причины неудачных макарон

  • неправильный вес ингредиентов;
  • качество миндальной муки – она должна быть сухим и мелкого помола;


    Макарон / Фото Лизы Глинской
     
  • неправильно сбитая меренга;
  • духовка;
  • качество красителей.

Кроме этих важных нюансов, на качество выпечки также влияет ваше настроение. Если готовить в спешке, или нервничая – ваш десерт может не получиться.

Рецепт макарон от Лизы Глинской

  • Время: 3 часа
  • Порции: 15 – 20 штук


Макарон / Фото Лизы Глинской

Ингредиенты:
– 60 мл воды;
– порошковый водорастворимый краситель;
– 200 г миндальной муки;
– 200 г сахара;
– 200 г сахарной пудры;
– 144 г яичного белка.
  1. Тщательно смешайте в миске миндальную муку и сахарную пудру. Высыпьте смесь на пергамент для выпечки и подсушите в духовке разогретой до 80 градусов в течение 30 минут.
  2. Охладите муку. Просейте ее через мелкое сито и снова взвешиваем муку. Если весы показывают недостаточное количество муки, ее нужно досыпать.
  3. Готовим итальянскую меренгу из 72 г яичного белка, 200 г сахара и 60 мл воды.
  4. В кастрюле растворите сахар в воде и варите до температуры 118 – 121 градуса.
  5. Тоненькой струйкой влейте сироп в яичный белок, который уже взбивается миксером. Взбивайте меренгу до полного остывания.
  6. Миндальную муку соедините со второй частью яичного белка (72 грамма) и тщательно перемешайте силиконовой лопаткой.
  7. Добавьте краситель и перемешайте массу. В смесь из муки добавьте итальянскую меренгу и перемешайте тесто для макарон.

Макарон / Фото Лизы Глинской

Макаронаж – техника замешивания теста.
Очень важна в приготовлении десерта. Сначала размажьте массу по стенкам сосуда кулинарным скребком, дальше собирайте его со стенок внутрь. Вымешивайте тесто для макарон до тех пор, пока вы не получите нужной консистенции тесто.
  1. Готовая масса на макарон должна быть блестящей, однородной и стекать со скребка полосой.
  2. Переложите тесто для макарон в кондитерский мешок и отсадите его на силиконовый коврик или пергамент.
  3. Оставьте половинки на 20 минут сушиться при комнатной температуре и отправьте в духовку печься. Температура выпекания макарон от 130 до 150 градусов без конвекции на 9 – 15 минут.

    Макарон / Фото Лизы Глинской
     
  4. Готовые пироженки снимите с противня вместе с пергаментом или коврика и охладите.
  5. Только тогда макарон можно снимать с коврика или пергамента. Приятного аппетита!

 

Автор: Богданна Рибак