Чому не виходять макарони: найпоширеніші помилки у приготуванні десерту – рецепт тіста

Макарон – тендітне та вишукане тістечко, яке складається з двох половинок та начинки між ними. Цей десерт родом з Франції, проте його дуже люблять українці. Щоб навчитись правильно готувати макарон вдома Ліза Глінська описала головні помилки, котрих ви можете припуститися й рецепт ідеального тіста.

Українська кондитерка Ліза Глінська зізналася на своїй сторінці в інстаграм, що їй часто приходять повідомлення від читачів з питаннями про тістечка макарон. Точніше, про основні помилки, через які цей десерт не виходить як слід.

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То "спідничка" не піднялася, то "шапочка" тріснула, або макарон пустий всередині, або занадто м'який… Щоб раз і назавжди позбутися проблем з макаронами та навчитися готувати ідеальне тісто, кондитерка підготувала важливі правила та нюанси у приготуванні десерту.

Причини невдалих макарон

неправильна вага інгредієнтів;

якість мигдалевого борошна – воно повинне бути сухим та дрібного помолу;





Макарон / Фото Лізи Глінської



Макарон / Фото Лізи Глінської неправильно збита меренга;

духовка;

якість барвників.

Окрім цих важливих нюансів, на якість випічки також впливає ваш настрій. Якщо готувати поспіхом, або нервуючись – ваш десерт може не вийти.

Рецепт макарон від Лізи Глінської

Час: 3 години

3 години Порції: 15 – 20 штук



Макарон / Фото Лізи Глінської

Ретельно змішайте в мисці мигдальне борошно та цукрову пудру. Висипте суміш на пергамент для випікання та підсушіть у духовці розігрітій до 80 градусів протягом 30 хвилин. Охолодіть борошно. Просійте його через дрібне сито та знову зважуємо борошно. Якщо ваги показують недостатню кількість борошна, його потрібно досипати. Готуємо італійську меренгу з 72 г яєчного білка, 200 г цукру та 60 мл води. У каструлі розчиніть цукор у воді та варіть до температури 118 – 121 градусу. Тоненькою цівкою влийте сироп у яєчний білок, який вже збивається міксером. Збивайте меренгу до повного охолодження. Мигдалеве борошно з’єднайте з другою частиною яєчного білка (72 грами) та ретельно вимішайте силіконовою лопаткою. Додайте барвник та вимішайте масу. В суміш з борошна додайте італійську меренгу та вимішайте тісто для макарон.





Макарон / Фото Лізи Глінської



Готова маса на макарон повинна бути блискучою, однорідною та стікати зі скребка смугою. Перекладіть тісто на макарон в кондитерський мішок та відсадіть його на силіконовий килимок або пергамент. Залишіть половинки на 20 хвилин сушитися при кімнатній температурі та відправте в духовку пектись. Температура випікання макарон від 130 до 150 градусів без конвекції на 9 – 15 хвилин.





Макарон / Фото Лізи Глінської

Готові печиво зніміть з деко разом з пергаментом або килимка та охолодіть. Тільки тоді макарон можна знімати з килимка чи пергаменту. Смачного!

– 60 мл води;– порошковий водорозчинний барвник;– 200 г мигдалевого борошна;– 200 г цукру;– 200 г цукрової пудри;– 144 г яєчного білка.– техніка вимішування тіста.Дуже важлива у приготуванні десерту. Спочатку розмажте масу по стінках посудини кулінарним скребком, далі збирайте його зі стінок до середини. Вимішуйте тісто для макарон доти, доки ви не отримаєте потрібної консистенції тіста.