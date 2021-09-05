Мастер Шеф 11 сезон 2 выпуск: первые черные фартуки и коварные "сливы" конкурентов участниками

Во 2 выпуске 11 сезона "Мастер Шеф" повара-любители соревновались за желанное место в 20-ке кулинарного проекта. Какие задания для них подготовили судьи шоу, – читайте в материале Смачно 24.

В 2 выпуске 11 сезона "Мастер Шеф" мы увидим ожесточенную борьбу 33-х лучших поваров-любителей за желанное место в главной 20-ке кулинарного проекта.

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Судьи 11 сезона "Мастер Шеф": Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский встретили поваров-любителей на набережной Днепра.

Первое испытание 11 сезона "Мастер Шеф"

Чтобы начать первое испытание судьи 11 сезона "Мастер Шеф" распределили участников на 9 команд с помощью жеребьевки. Задачей для каждой из команд будет приготовить блюдо-презентацию: аперитив, стартер, небольшая закуска, но испытание будет на скорость.



Владимир Ярославский / Фото со страницы "Мастер Шеф"

Команды наперегонки будут готовить блюдо, далее представят его судьям 11 сезона "Мастер Шеф". После успешной дегустации судьями, команды будут выбирать ингредиенты из специальной фуд-горки. Для каждой команды на фуд-горке 11 сезона "Мастер Шеф" будет 45 ингредиентов, выбрать из которых можно только пять. Если закуска команды будет несъедобной, они сразу отправятся домой.

На следующем этапе команды будут готовить блюдо из тех 5 ингредиентов, которые они выбрали после первого этапа. Команда, которая придет на фуд-горку последней – будет готовить из тех ингредиентов, которые останутся. На все про все у девяти команд 11 сезона "Мастер Шеф" только 3 часа.

Команды представили судьям 11 сезона "Мастер Шеф" тартар с сырым желтком, закуску из креветок, севиче из сибаса, сальсу и паштеты.



Судьи 11 сезона "Мастер Шеф" / Фото со страницы "Мастер Шеф"

Несмотря на относительно легкое задание от судей 11 сезона "Мастер Шеф", на первом этапе одна команда не смогла приготовить вкусный стартер и сразу покинула кулинарное шоу.

На втором этапе испытания шоу покинули сразу две команды, участники подали судьям 11 сезона "Мастер Шеф" стейк с ягодным соусом и омлетом, фуагра с бешамелем.

Второе испытание 11 сезона "Мастер Шеф"

Во второй отборочный этап 11 сезона "Мастер Шеф" прошли 24 повара-любителя. Чтобы попасть в заветную 20-ку кулинарного шоу 11 сезона "Мастер Шеф" поварам-любителям нужно разгадать краш-тест на кулинарную эрудицию.

Судьи 11 сезона "Мастер Шеф" разделили участников на четыре команды методом жеребьевки. В первую команду вошли: (капитан) Амадор Лопес, Яна Лискова, Андрей Кадай, Виталина Мкртчян, Даша Евтух, Дмитрий Дихтяр. Их цвет синий.

Во вторую команду с желтым фартуком вошли: Татьяна Илина, Алиса Пяткова, (капитан) Юра Чученко, Максим Савчук, Марина Файницкая, Тамара Мельникова.

Сергей Нижевский, Наталья Кифяк, Ростислав Онищенко, Влад Кулешов, Светлана Ткаченко, (капитан) Михаил Дмитриев попали в красную команду. А Диана Куваева, Евгений Лобанов, Лена, Саша Кривец (капитан) Богдан и Серафим Дерега в зеленую команду.



Участники 11 сезона "Мастер Шеф" / Фото со страницы "Мастер Шеф"

Поваров-любителей ждет десять блюд, под первым номером барашка у всех четырех команд одинаковое блюдо, под следующими, тоже. Судьи 11 сезона "Мастер Шеф" спрятали под барашками разнообразные блюда. Поварам-любителям 11 сезона "Мастер Шеф" нужно разгадать их и разложить на ингредиенты.

Правильное название блюда и разгаданные ингредиенты гарантируют командам белый фартук. Цена ошибки – черный фартук в арсенал команды.

Кроме правильно разгаданного блюда, командам нужно его еще и приготовить. Только после подачи судьям 11 сезона "Мастер Шеф", команды смогут узнать, правильно ли они отгадали выбранные блюда.

Таинственные барашки

Под первым барашком по мнению команд было гаспачо с клубникой. Первыми это блюдо отгадали синие. Под вторым – устрица Рокфеллер, она досталась команде красных. Третьим было блюдо – экзотическое тирамису, первыми нажали на звонок и забрали его желтые.

Следующим блюдом был шоколадный мусс с малиновым кули – получили зеленые, дальше было блюдо крокеты из картофеля – отгадали синие. Красная команда дважды подряд нажала звонок первой и забрала рыбную кнелю, до конца не зная всех ингредиентов блюда, и чизкейк. Гриб Эринг с зеленым соусом из шпината взяли синие, а равиоли – желтые. Последнее блюдо первыми отгадали зеленые – это пюре сельдерея с рыбой сибас.

На приготовление у четырех команд было полтора часа.

Первые черные фартуки в 11 сезоне "Мастер Шеф"

Во время второго задания не обошлось без ссор между участниками, но главное это то, правильно ли.

Желтые подали судьям равиоли с кроликом и кориандром, а также тирамису на кокосовых сливках с манго. Эктор Хименес-Браво принял блюда желтой команды, ведь они отгадали их. На вкус они тоже были отличными.

Следующими со своими блюдами к судьям 11 сезона "Мастер Шеф" пошла команда красных. Они подали судьям три блюда: фаршированную устрицу, брускету с рыбным муссом и икрой тобико, а также чизкейк. Правда, они не соответствовали оригинальным. Эктор Хименес-Браво не принял у команды красных ни одного блюда, а это значит, что они не справились с задачей и получают шесть черных фартуков.

Далее свои блюда презентовала команда синих. Капитан команды Амадор Лопес побледнел от страха перед вердиктами судей 11 сезона "Мастер Шеф", но блюда таки донес до их стола. Холодный суп гаспачо с клубникой, филе из гриба Эринг с соусом из шпината с анчоусами, картофельные крокеты с хамоном и соусом из капусты бок-чой – блюда, которые нужно было отгадать команде, и они отгадали их! Безупречная работа команды вызвала у судей легкие овации. Команда успешно, в полном составе прошла в 20-ку кулинарного шоу 11 сезона "Мастер Шеф".



Участник 11 сезона "Мастер Шеф" Амадор Лопес / Фото со страницы "Мастер Шеф"

Последними к судьям 11 сезона "Мастер Шеф" отправилась команда зеленых. Они подали шоколадный мусс с малиновым кули и сибас с пюре из капусты и сельдерея. Если десерт был приготовлен правильно, то основное блюдо – нет. Судьи попробовали только шоколадный мусс, который был технически правильно приготовлен. За неудачное блюдо команда зеленых должна надеть на одного из своих участников черный фартук.

Капитан команды решил снять с себя ответственность и переложить право выбора на участников. Черный фартук отдали сперва Диане, но Евгений решил взять его себе. Однако капитан не согласился с таким решением парня и надел его на девушку.

Битва черных фартуков

Семнадцать поваров-любителей впервые поднялись на балкон кулинарного шоу 11 сезона "Мастер Шеф", а 7 владельцев черных фартуков будут бороться за последние три места на проекте.

Сергей Нижевский, Наталья Кифяк, Ростислав Онищенко, Влад Кулешов, Светлана Ткаченко, Михаил Дмитриев и Диана Куваева приехали в лес, где их уже ждали судьи 11 сезона "Мастер Шеф".

Каждый участник должен приготовить только одно блюдо. У каждого будет свое отдельное место, а продукты нужно получить самостоятельно. В конвертах для поваров-любителей судьи 11 сезона "Мастер Шеф" подготовили карты и фото, на которых обозначены сокровища – сундуки с продуктами. Из них только три открыты. Чтобы открыть остальные сундуки – нужны ключи, которые спрятаны в лесу.



Владислав Кулешов / Фото со страницы "Мастер Шеф"

Чем больше сундуков получат любители, тем больше продуктов у них будет. Обмен продуктами между участниками запрещен, но есть исключения – они могут распределяться, если будут приобретаться вместе.

И это еще не все сюрпризы, которые подготовили судьи 11 сезона "Мастер Шеф" для обладателей черных фартуков. Тайный повар поможет получить желаемое, но, чтобы забрать у него нужный продукт, повар-любитель должен побороть его в кулинарной дуэли.

Повара-любители в черных фартуках долго ходили по лесу в поисках продуктов, напрочь забыв, что им нужно еще и готовить блюдо. Ведь именно оно подарит желанный билет в 20-ку проекта.

Поскольку всех нужных продуктов для своего блюда Диана не смогла найти, девушка решила вызвать тайного повара на кулинарный батл. Им, кстати, был Вадим "Пава" Бжезинский.



Вадим "Пава" Бжезинский / Фото со страницы повара

Диана отдала морскую капусту, чтобы обменять ее на рис. Любительнице и Вадиму нужно было филировать сибас, у кого оно будет идеальным, тот и победил. К сожалению, девушка не смогла превзойти победителя 7 сезона "Мастер Шеф" и проиграла свой ингредиент. Интересно, осмелится ли еще кто-то из любителей вызвать его на кулинарный батл, чтобы обменять свой продукт на желаемый?

Время на приготовление блюд неустанно шло, а некоторые повара-любители еще в поисках нужных ингредиентов в лесу. Ольга Мартыновская решила напомнить им, что от их результата зависит место в 20-ке 11 сезона "Мастер Шеф" и они поспешили готовить.



Обладатели первых черных фартуков 11 сезона "Мастер Шеф" / Фото со страницы "Мастер Шеф"

После финального свистка, семерка обладателей черных фартуков представила судьям 11 сезона "Мастер Шеф" свои блюда. К сожалению, не все они были совершенными и доведенными до вкуса.

По вердиктам трех судей кулинарного шоу, в 20-ку 11 сезона "Мастер Шеф" присоединились Владислав Кулешов, Светлана Ткаченко, Диана Куваева, Михаил Дмитриев.

Уже в следующую субботу, в 3 выпуске 11 сезона "Мастер Шеф" мы увидим первые испытания сформированной 20-ки лучших поваров-любителей страны. Не пропустите, будет горячо!

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