Питаемся по-королевски: что ест каждый день Елизавета II, чтобы оставаться здоровой

Попасть за кулисы королевской жизни хочет каждый. Сегодня мы поможем вам немного ближе познакомиться с Елизаветой II, в частности разберем ее ежедневное питание.

Вы, наверное, не раз задумывались, чем именно питается королева Елизавета II, ведь она прекрасно выглядит в свои годы.

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Мы охотно расскажем вам обо всех ежедневных приемах пищи королевы, опираясь на слова бывшего шеф-повара Елизаветы II – Даррена Макгреди.



Шеф-повар Даррен Макгреди / Фото Hello Canada

Шеф-повар утверждает, что в рационе 95-летней королевы предпочтительны одни и те же продукты, ведь она придерживается определенных правил питания и является человеком привычки.

Чай каждое утро

Известно, что Елизавета II обожает чай, особенно Эрл Грей. Любимой маркой чая королевы есть Twinnings, известная английская компания, которая поставляет его во всем мире.



Елизавета II / Фото Гетти

Завтрак

Завтрак Елизаветы II довольно простой и витаминный. По словам шефа, она предпочитает начинать день с фруктового ассорти. В особых случаях она якобы угощает себя яичницей и копченым лососем.

Обед

Перед обедом, Елизавета II любит выпить алкогольный коктейль для пищеварения. Преимущественно это джин с дюбонне – крепким красным вином.

Когда дело касается еды, Елизавета II предпочитает простое и сбалансированное питание. Елизавета II любит немного жареной на гриле рыбы или курицы и, как правило, держится подальше от крахмала.



Рыба с салатом / Фото today

К рыбе королева любит свежий салат со шпинатом или кабачками. Насчет курицы – на гриле с салатом.

Ужин

Перед ужином королева Елизавета II может съесть шоколадный бисквитный пирог. Ее любовь к шоколадным тортам известна всем!



Елизавета II / Фото Мери Клер

Наряду с шоколадом на десерт королева любит клубнику или персики.

Ужин очень похож по ингредиентам на обед. Простое приготовление мяса птицы и овощи, или изысканные блюда из фазана или оленя в праздничные дни. А в завершение трапезы – бокал хорошего шампанского.