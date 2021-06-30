Микрогрин: тренд здорового питания, его польза и применение в кулинарии
Источник:24 канал
В Украине на полках супермаркетов можно увидеть микрогрин. Его польза и применение в кулинарии – в нашем материале.
Микрогрин (микрозелень) – это небольшие стебли овощей, трав, ростков семян от 2,5 до 4 сантиметра, которые собирают от 7 до 14 дней после прорастания. Крупнее 8 сантиметров называют минизеленью.
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Микрогрин имеет центральный стебель, а также листья семядоли и пару листочков, которые срезают выше линии почвы при сборе урожая и используется в еду без корней. Ростки (проростки) – это пророщенные семена, употребляют целым растением (корень, семена, стебель).
Технология выращивания микрозелени и проростков семян легкая. Микрогрин выращивают в небольшом контейнере со специальными отверстиями в почве с поддоном для воды. Проростки семян, выращивают без солнечного света, но они нуждаются в постоянном уходе и влажности. Когда проростки достигают одного сантиметра, через несколько дней их можно употреблять. Микрогрин рекомендуют не держать долго в холодильнике – использовать сразу. Сохраняют до двух дней в холодильнике.
Микрогрин/ Фото Unsplash
История распространения
Микрогрин начали использовать шеф-повара ресторанов для декора блюд еще в 1980 году в Сан-Франциско. С 1990 года фермеры начали выращивать микрогрин в Южной Калифорнии, затем это приобрело популярность на востоке. Сначала было не очень много разновидностей – руккола, базилик, кинза, смесь зелени под названием – Rainbow Mix. Затем их число разновидностей увеличилась, позже начали выращивать в Европе.
Польза микрогрина
Микрогрин содержит много витаминов – А, Е, К, С, а также – каротиноиды, бета-каротин. Обычно его употребляют свежим.
Противопоказания
Употребляют микрогрин в умеренных количествах. Не рекомендуется есть при аллергии на продукт.
Салат с микрогрином/ Фото Unsplash
Применение в кулинарии
Микрозелень добавляют в салаты, бутерброды, смузи, во время приготовления супов и для декора блюд.