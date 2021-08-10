Смерть за удовольствие: почему за распитие кофе в Стамбуле могли казнить
Источник:24 канал
Кофе – пряной и любимый утренний напиток. Сегодня потребление кофе стало не просто удовольствием, а определенным ритуалом. Но так было не всегда.
Первое упоминание о потреблении кофе датируется XV веком. Именно в этот период в Йемене обучались молоть и заваривать ароматный напиток. Кофе также использовали в суфизме (мистическая интерпретация ислама) для проведения религиозных обрядов.
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Напиток быстро распространился по региону Красного моря, оттуда попал в Стамбул в начале XVI века, затем – в христианскую Европу.
Когда напиток приобрел большую популярность, а именно между началом XVI и концом XVIII веков, было много религиозных деятелей и общественных лидеров, которые пытались запретить потребление кофе.
Консервативная часть мусульманского мира противилась культуре употребления кофе, поскольку это нововведение было отличным от времени жизни пророка Мухаммеда.
Часть христиан тоже просила Папу запретить кофе как сатанинское нововведения и утверждала, что кофе пьянит пьющих. В определенное время было принято считать, что кафе привлекали лиц, склонных к аморальному поведению. Там играли в азартные игры, курили опиум и занимались проституцией.
Однако больше всего европейские и османские правители боялись не так проявлений сумбурной жизни, как свободного волеизъявления мыслей, которое практиковалось в кафе. К тому времени как появились кофейни в Османской империи было мало мест, где можно было собираться и обсуждать социальные вопросы. Встречались в мечетях, однако они не предназначались для долгих разговоров, а таверны считались плохими местами для мусульман. В 1633 году под влиянием этого страха султан Мурад IV принял решение наказывать нарушителей смертью.
Исторические данные свидетельствуют, что переодетый Мурад IV бродил по улицам Стамбула с мечом и отрубал головы любому, кто был вовлечен в эту незаконную деятельность. За первое нарушение, связанное с распитием кофе в общественном месте, могли наказывать избиением, а уже за второе – утоплением в Босфоре.
Старинный рецепт приготовления кофе из Османской империи
Напиток медленно варился в особой посуде около 20 минут, его подавали в высокой чашке, которая была заполнена до краев. На вкус кофе выходила горьковатой и пламенной. Ее пили мелкими глотками, запивая водой.