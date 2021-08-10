Смерть за удовольствие: почему за распитие кофе в Стамбуле могли казнить

Кофе – пряной и любимый утренний напиток. Сегодня потребление кофе стало не просто удовольствием, а определенным ритуалом. Но так было не всегда.

Первое упоминание о потреблении кофе датируется XV веком. Именно в этот период в Йемене обучались молоть и заваривать ароматный напиток. Кофе также использовали в суфизме (мистическая интерпретация ислама) для проведения религиозных обрядов.

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Напиток быстро распространился по региону Красного моря, оттуда попал в Стамбул в начале XVI века, затем – в христианскую Европу. Кофе – мощный афродизиак / Фото Unsplash

Когда напиток приобрел большую популярность, а именно между началом XVI и концом XVIII веков, было много религиозных деятелей и общественных лидеров, которые пытались запретить потребление кофе.

Консервативная часть мусульманского мира противилась культуре употребления кофе, поскольку это нововведение было отличным от времени жизни пророка Мухаммеда.

Кофе – это не только напиток, но и разговоры / Фото Unsplash

Часть христиан тоже просила Папу запретить кофе как сатанинское нововведения и утверждала, что кофе пьянит пьющих. В определенное время было принято считать, что кафе привлекали лиц, склонных к аморальному поведению. Там играли в азартные игры, курили опиум и занимались проституцией.

Запрещенный напиток / Фото Unsplash

Однако больше всего европейские и османские правители боялись не так проявлений сумбурной жизни, как свободного волеизъявления мыслей, которое практиковалось в кафе. К тому времени как появились кофейни в Османской империи было мало мест, где можно было собираться и обсуждать социальные вопросы. Встречались в мечетях, однако они не предназначались для долгих разговоров, а таверны считались плохими местами для мусульман. В 1633 году под влиянием этого страха султан Мурад IV принял решение наказывать нарушителей смертью.

Старинная фотография из Стамбула​ / Фото Pinterest

Исторические данные свидетельствуют, что переодетый Мурад IV бродил по улицам Стамбула с мечом и отрубал головы любому, кто был вовлечен в эту незаконную деятельность. За первое нарушение, связанное с распитием кофе в общественном месте, могли наказывать избиением, а уже за второе – утоплением в Босфоре.

Старинный рецепт приготовления кофе из Османской империи

Напиток медленно варился в особой посуде около 20 минут, его подавали в высокой чашке, которая была заполнена до краев. На вкус кофе выходила горьковатой и пламенной. Ее пили мелкими глотками, запивая водой.