Новый тренд сети: как приготовить чипсы из макарон

В последнее время в сети появляется все больше уникальных рецептов, о существовании которых мы даже не догадывались. О последнем тренде сети, который стал аналогом картофельных чипсов – читайте в материале.

Чипсы из макарон – это хрустящая закуска, которая быстро завоевала популярность социальных сетей. Блогеры испытали различные рецепты уникальной блюда.

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Прекрасность блюда в том, что для его приготовления надо простые ингредиенты и простые кулинарные манипуляции. Сочетать его можно с разнообразными соусами, которые вам больше нравятся.

Как приготовить чипсы из макарон:

1. Выберите макароны невиликого размера. Отварите их до полной готовности.

2. Поместите их в миску и полейте столовой ложкой оливкового масла. Посыпьте пармезаном, добавьте щепотку чесночного порошка и луковой пудры. Также можно добавить любые любимые приправы.

3. Готовить чипсы надо во фритюрнице при температуре 200 градусов. 10 минут – и хрустящие вкусные чипсы готовы!