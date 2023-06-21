Лучше не расскажут даже бабушке: что нужно делать с пеной на варенье

Лето в разгаре, а это значит, что заготовка варенья тоже проходит очень активно. При приготовлении варенья образуется пена, и мнений по ней больше, чем множество.

Каждый, кто хоть раз в жизни варил варенье, знает, что сверху образуются пузырьки, а впоследствии пенка. Это пектин, который является естественным загустителем для фруктов и ягод, но вопрос: нужно ли его забирать или оставлять?

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На самом деле есть "за" и "против" для каждого из вариантов. Какие аргументы будут действенны именно для вас – выбирайте сами.

Когда пену лучше забрать

Если вы гонитесь за эстетическим видом варенья – берите в руки шумовку. Пена светлее именно варенье, поэтому если ее оставить, то оно будет выглядеть мутным.

Кроме того, пена сократит срок хранения варенья, ведь она просто пузырьки воздуха. Когда они полопают, внутри будут пустоты, которые являются очень благоприятной средой для бактерий.

Также вместе с пеной на поверхность выплывают примеси, как отцветший цветок, листья или волоски мешковины из сахара. Это все лучше убрать, ведь аппетитности блюду оно не прибавляет.

Когда пену забирать не стоит

Если вы планируете хранить варенье в холодильнике и не слишком длительный срок, то бегать к плите с шумовкой не стоит. Особенно это излишне, если вы хотите его употребить в течение месяца.

Других причин оставлять пену на варенье просто не существует. Поэтому выбирайте опции, которые нравится именно вам, и лакомьтесь варенье с любимыми блюдами.