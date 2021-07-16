5 привычек, которые помогли похудеть судье "Мастер Шеф" Владимиру Ярославскому
Источник:Володимир Ярославський
Талантливый украинский шеф-повар, ресторатор и судья популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поразительно похудел, что не могли не заметить его поклонники. Шеф-повар ежедневно преподает в своих сторис в Инстаграм, как посещает и занимается в спортзале, правильно питается и мотивирует себя к лучшим результатам.
Владимир Яросдавский решил поделиться с читателями своими главными правилами правильного похудения, которые помогают ему дойти до цели.
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5 правил похудения от Владимира Ярославского
Регулярное употребление воды
Владимир не скрывает, что начал контролировать количество выпитой жидкости в течение дня. Он рассчитывает количество воды в день по простой формуле: минимум 30 миллилитров воды на 1 килограмм веса.
Чудесная форма Ярославского / Фото со страницы повара
Дополнительно повар пьет еще стакан теплой воды утром на голодный желудок.
Стараюсь выпивать половину нормы до обеда. Если хочется есть – пью воду. Заметил, что часто путал голод с жаждой, – отметил Владимир Ярославский.
Без перекусов
Ресторатор убрал из рациона все перекусы, они приводят к "незаметным" перееданиям, особенно углеводами: орехи, сухофрукты, батончики и печенье.
Больше прогулок, меньше такси
Владимир советует приобрести фитнес-трекер и следить за количеством шагов в течение дня.
Активность и физический труд улучшают самочувствие, вырабатываются правильные гормоны и приводят тело в тонус.
Я частенько пытаюсь заменить поездки на машине или такси ходьбой,
– прокомментировал шеф-повар.
Он не бегает из-за травмы колена, но занимается на орбитреке. Повар добавил, что начал после занятий с 10 минут, затем поднял до 15 – 20 мин и сейчас занимается по 25 – 30 минут.
Занятия спортом
По словам Владимира, подойдут любые занятия спортом: от элементарной растяжки до плавания и спортзала.
Владимир Ярославский / Фото из инстаграм страницы
Повар признался, что и сам порой заставляет себя встать утром и пойти на занятия в зал, но после активной тренировки чувствует себя довольным собой, результат тоже мотивирует.
Питание
В рационе Владимира преимущественно рыба и свежие салаты из овощей. Традиционно у повара два приема пищи: один до 12 часов, другой в 18 – 19 часов.
Владимир Ярославский / Фото из инстаграм страницы
Если сначала у него стояла простая задача "наесться", сейчас порции стали меньше в разы.
Я ел столько, сколько хотелось, – прокомментировал Владимир Ярославский.
Чем питается Владимир Ярославский
В основную продуктовую корзину шеф-повара входят следующие продукты:
- мясо птицы;
- рыба;
- куриные яйца;
- киноа, гречка;
- овсянка;
- слабосоленый лосось;
- огурец;
- спаржевая фасоль;
- брокколи;
- спаржа;
- сельдерей;
- болгарский перец;
- листья салата в любом количестве.
Заправляет свои блюда повар оливковым маслом.
На первый прием пищи Владимир готовит свежий салат с копченым или слабосоленым лососем, яйца пашот или вареные, несколько ложек киноа, овсянки или гречки. Рыбу и отварную птицу повар меняет время от времени местами, чтобы не есть одно и тоже.
Володимир Ярославський / Фото со страницы повара
На ужин у ресторатора обычно все то же, но без углеводов – разнообразных каш. Утром 150 граммов ягод или банан перед тренировкой.
Результаты похудения Владимира Ярославского впечатляют, поэтому прислушайтесь к советам повара и меняйте жизнь к лучшему!