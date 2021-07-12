Кукуруза – это одно из самых любимых летних блюд, которое нравится взрослым и детям. Желтые вареные початки, посыпанные солью, прекрасно утоляют голод, а также – это замечательная идея для пикника на свежем воздухе.
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В составе кукурузы около 25 химических элементов, которые положительно влияют на организм. Она содержит витаминами группы Е, А, B, РР.
Это очень простое блюдо, но не все хозяйки знают, как правильно варить кукурузу в початках, чтобы сохранить все полезные свойства.
Выбирайте молодую неочищенную кукурузу с зернами светло-белого или бело-желтого цвета, которые плотно прилегают и имеют одинаковый цвет и размер.
Кукурузу варят в кастрюле, готовят в мультиварке, в духовке.
Как варить кукурузу / Фото Unsplash
Для приготовления блюда сначала нужно:
- кукурузные початки очистить от листьев;
- тщательно помыть под чистой водой;
- если початки большие, разрежьте их пополам.
Рекомендуют перед варкой замочить кукурузу на час в холодной воде, чтобы кочаны равномерно сварились.
Как варить кукурузу
- Время: 25 минут
- Порции: 4 – 6
- Калорийность на 100 граммов: 123 ккал
Отварная кукуруза / Фото Pexels
- В кастрюле вскипятите воду, убавьте огонь, окуните кукурузу. Варите в течение 25 минут.
- Чтобы проверить готовность – отщепите вилкой одно зернышко и попробуйте. Если оно мягкое – кукуруза готова.
- В кастрюлю добавьте лимонный сок, оставьте в течение 10 – 15 минут. Слейте воду, плотно закройте крышкой и оберните полотенцем.
- Готовую горячую кукурузу выложите на тарелку. Перед подачей смажьте сливочным маслом, посыпьте солью. Приятного аппетита!