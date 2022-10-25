Полезные подсказки: как приготовить идеальный стейк

Жареный кусок отборочного мяса – это блюдо, от которого просто невозможно отказаться. У каждого из нас есть свои секреты приготовления стейка, но есть общие правила, без соблюдения которых просто невозможно получить наилучший результат.

Для каждого из нас приготовление стейка выглядит не такой уж сложной задачей. Выбрать хорошее мясо, хорошо его замариновать, прожарить до любимого уровня, подобрать наиболее вкусный соус – вот и весь фокус. В общем, процесс приготовления стейка именно так и выглядит, но каждый его этап имеет свои секреты, знание которых значительно повысит ваши кулинарные навыки.

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Только качественное мясо

Простой и очевидный совет, который придерживаются далеко не все. Главный критерий при выборе продукта – мраморность, то есть соотношение и распределение жира в мясе. Хороший баланс гарантирует получение нежного и сочного стейка.

Удачный выбор / Фото Unsplash

Иногда можно встретить случаи, когда для стейка покупают очень постное мясо, в результате получая очень сухое блюдо. Лучшую мраморность имеет говядина "высшего сорта", "вырезка" – немного меньше, а "отборная говядина" не слишком подойдет для приготовления стейка.

Сушим стейк перед приготовлением

Часто стейки продают в полиэтиленовой упаковке. Для получения идеального мяса нужно дать ему высохнуть: выложить на отдельную тарелку и оставить в холодильнике на 24 часа. Вода – враг стейка, а в полиэтилене ее скапливается немало.

Перед приготовлением – комнатная температура

Прежде чем выкладывать стейк на гриль или сковороду, выложите стейк из холодильника и дайте ему дойти до комнатной температуры. Благодаря этому простому приёму мы будем уверены в том, что стейк будет прожариваться равномерно.

Чугунная сковорода

Если вы любите вкусные стейки, то хорошая чугунная сковорода просто необходима. На этой сковороде он будет равномерно поджариваться, также можно будет забыть о деформации.

Идеальный результат / Фото Unsplash

Сковородка из нержавеющей стали также подойдет, а вот обычная сковорода с антипригарным покрытием – далеко не самый лучший вариант для стейка.

Правильное масло

Если для приготовления стейка вам нужно добавить немного масла, то подойдет только то, которое имеет высокую температуру дымления. Речь идет об масле из авокадо, подсолнечного и рапсового.

Что касается сливочного масла, которое часто можно встретить в рецептах, то оно нужно не для жарки, а для поливки мяса.