Есть ли фальсификат на полках магазинов: как отличить вкусный кофе от подделки

Кофе – это не просто напиток, а настоящая культура, объединяющая людей вокруг своего аромата и вкуса. Он является символом утреннего пробуждения, стимулирует дружеские разговоры и придает энергии на целый день.

Кофе варится, обжаривается, заваривается разными способами во всех уголках мира, от гор Эфиопии до кафе в центре Парижа. Он может быть нежным ароматным латте или крепким и концентрированным эспрессо. Совершенным этот напиток делают качественные и отборные зерна.

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Подделывают ли кофе

Под видом кофе потребители часто покупают кофейный напиток, который содержит различные добавки.

Больше подделывают растворимый сублимированный кофе, он сегодня пользуется большим спросом, рынок фальсификата этой продукции – 40%. Основная рекомендация – покупать кофе в магазинах, поскольку открытые рынки и интернет заполонила поддельная пищевая продукция. Потребитель не защищен, не получает чек, поэтому рекомендация – фискальный чек и магазины,

– отмечает эксперт Сергей Вербов.

Какими должны быть кофейные зерна

Качественные кофейные зерна могут иметь разнообразный вид и запах. Здесь все зависит от их происхождения, сорта и обработки. Главный признак качественного продукта – зерна без признаков повреждения или дефектов. Цвет зерен может варьироваться от светло-коричневого до темно-коричневого или даже черного, в зависимости от степени обжарки.

Невероятный напиток / Фото unsplash

По запаху, качественные кофейные зерна будут иметь ароматы, напоминающие жареные орешки, шоколад, фрукты или даже цветы.

Какого цвета должен быть приготовленный кофе

Внимательно посмотрите внутрь чашки и проанализируйте, как она выглядит. Хороший напиток имеет густую пенку цвета фундука высотой 2 – 3 миллиметра. Сахар медленно ныряет под пенку, а потом пенка снова появляется на поверхности.

Как насчет вкуса

Хороший кофе имеет насыщенный и плотный вкус, он ароматный, слегка сладковатый и душистый, сохраняет длительное послевкусие. Когда чашка приближается к носу, человек медленно вдыхает запах и глотает первый глоток кофе, первым ощущением является типичный аромат жареного.

Другие вкусы: шоколад, нотки ванили и выраженные ароматы какао. Некоторые сорта высококачественного промытого кофе имеют цитрусовые ноты и фруктовый вкус.

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