Сельдь будет невероятной: как, в чем и сколько времени ее нужно вымачивать

Сельдь должна быть на каждом праздничном столе, какие бы блюда мы ни предпочитали. Для того чтобы она смаковала лучше всего, рыбу нужно правильно вымачивать.

Все хозяйки знают о том, что сельдь перед маринованием нужно вымачивать. Но все ли делают это правильно? Давайте подумаем, какой способ даст наилучший результат.

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Как правильно отмачивать сельдь

Сельдь можно приготовить многими способами, для этого существует множество рецептов. Впрочем, всех их объединяет один процесс – селедка всегда нуждается в отмачивании.

Обязательное блюдо зимних праздников / Фото Cookery

Процесс вымачивания сельди очень прост, нужно знать всего несколько нюансов. Дело в том, что вымачивание рыбы зависит от способа ее хранения, поэтому вам нужно понимать, какой продукт оказался на вашей кухне.

Например, сельди "из бочки" нужно вымачивать около 24 часов, часто меняя воду. Рыбу, засоленную по-датски, будет достаточно отмочить в течение одного часа. Быстрее всего вымачиваются сельди Матиас, которые часто продаются в масле – 10 – 15 минут.

Для вымачивания сельди подходит не только обычная вода. Если использовать молоко, то у рыбы будет очень нежный вкус. К услугам любителей экспериментов пиво и вино – вымачивание рыбы в этих напитках подарит вам особый результат.