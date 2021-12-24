Празднуем по всем правилам: секреты приготовления ароматного компота

Узвар – напиток, который четко ассоциируется с рождественским ужином. Каждый бокал – витаминный коктейль, который будет прекрасно смаковать с разными вкусностями. В Украине компот еще называют киселицей или варом.

Во многих домах обязательным дополнением к рождественскому меню считается традиционный рождественский компот. Он готовится из вареных сухофруктов, а основными ингредиентами являются яблоки, груши и сливы. Также используются экзотические кусочки фруктов, отвечающих за глубокий вкус и аромат сушеного компота.

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В старину этот напиток варили в печи как по праздникам, так и в будние дни. Узвар был вторым важным блюдом после угле на Рождество. Напиток наливали в красивый кувшин и ставили рядом с кутью. Гущу из ягод высыпали в миску и тоже подавали к столу.

Ничто не мешает приправить его инжиром, абрикосами, клюквой и изюмом. Острые специи придают ему еще более выраженный вкус. Можно найти рецепты с добавлением белого вина, но это противоречит обычаю, согласно которому ужин на сочельник не должен быть алкогольных напитков.

Рецепт компота

Приготовьте микс из ваших излюбленных сухофруктов, помня, что базовый вариант не может обойтись без яблок, слив и груш. На 500 грамм понадобится два литра воды и большая кастрюля. Плоды промойте и залейте кипяченой водой. Они должны провести в нем 12 часов, поэтому перед варкой новогоднего компота желательно отложить их на ночь.

Прекрасный напиток / Фото Аутентичная Украина

Добавьте одну палочку корицы и несколько гвоздик. Необходимо варить на медленном огне в той же воде, в которой замачивали фрукты. Узвар будет готов через 30 минут.

Доказано, что компот – это больше, чем просто дополнение к традиционному набору блюд на Сочельник. Он поможет справиться со многими болезнями, которые могут случиться во время праздничного застолья.

Сухофрукты содержат целый набор полезных витаминов: А, С, Е и В. Поэтому такое сочетание является отличной поддержкой иммунитета, нервной системы и обменных процессов.