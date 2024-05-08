Женщина приготовила рыбу в посудомойке: что из этого вышло

Иногда так трудно приготовить рыбу с идеальной текстурой. Неоднозначное решение нашла блогер в TikTok, известная как Элейн. Она готовит рыбу в посудомойке!

Женщина считает, что если вы хотите идеального лосося, то нет смысла обращаться к вашей любимой духовке. Лучше всего завернуть филе лосося в фольгу и поместить его в посудомойку.

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В чем уникальность этого рецепта

Элейн, которая публикует сообщения в TikTok как @elainecarolskitchen, поделилась странным способом приготовления пищи.

Добавьте к филе лосося немного лимона, затем я использую немного свежих трав, таких как укроп и розмарин,

– делится она.

Также следует натереть рыбу чесноком, маслом, солью и перцем по вкусу. Далее рыбу необходимо завернуть лосося в фольгу. По словам женщины, важно положить его в верхнюю полку посудомоечной машины и поставить в режим полного цикла с горячей водой и нагревом. По ее рекомендации нагрев должен достичь 145 градусов.

Когда закончите, вытащите его, откройте и наслаждайтесь,

– отмечает она.

В ролике женщина демонстрирует замечательного на вид "идеально приготовленного лосося", которого она подала со спаржей.

Однако в комментариях некоторые скептически отнесся к методу приготовления Элейн, некоторые шутят: "У меня нет посудомоечной машины, как вы думаете, это подойдет в духовке?". Кто-то другой заметил: "Просто потому, что ты можешь, не означает, что ты должен".

"Профессиональный совет – добавьте моющее средство для освежающего пикантного вкуса", – пошутил еще один TikTok пользователь, а другой рассмешил людей, написав: "Я просто бросаю это в свою гидромассажную ванну! И даже не заворачиваю!".

Пользователи социальной сети из Украины оставили ироничные комментарии вроде: "А я варю борщ в стиральной машине, вообще топ".

Мнения относительно того, можно ли готовить в посудомоечной машине, разделились: одни говорят, что это вполне нормально, а другие рекомендуют избегать этого и отдать предпочтение более традиционным методам приготовления.