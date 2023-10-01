Почему бисквит не получается: 5 ошибок, которые вы допускаете

Бисквит – это вид легкого теста, используемый для различных сладких блюд, в частности тортов, рулетов и печенья. Для приготовления этой выпечки важно соблюдать несколько правил.

Термин "бисквит" происходит от французского слова "biscuit", что означает "дважды испеченный". Особенность бисквита состоит в его легкости и воздушности. Он производится из небольшого количества ингредиентов, таких как яйца, сахар, мука и разнообразные разрыхлители. Впрочем, иногда даже опытные хозяйки совершают ошибки, негативно влияющие на его вкус и вид.

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Недостаточное взбивание яиц и сахара

Основа бисквита – это яйца и сахар. Правильно взбитое тесто обеспечит бисквиту лёгкость и нежность. Если их не взбивать достаточно долго – это может привести к тому, что тесто не поднимется должным образом во время выпечки.

Неправильно добавленные ингредиенты

Сухие ингредиенты добавляют в самом конце. Лучше всего в 2 – 3 приема, осторожно перемешивая венчиком или лопаткой. Это следует делать очень осторожно, чтобы масса не упала. Слишком длительное перемешивание приведет к тому, что бисквит недостаточно поднимется и будет иметь плохую консистенцию.

Такая вкуснятина / Фото unsplash

Неправильная температура ингредиентов

Все ингредиенты (яйца, молоко и другие) должны при комнатной температуре перед смешиванием.

Открывание духовки во время выпечки

Открывать дверцу духового шкафа во время выпечки категорически запрещено! Это может привести к тому, что он рухнет. Резкие изменения температуры и воздушного потока могут повредить структуру теста.

Охлаждение бисквита

Испеченный бисквит следует извлекать из формы только после полного охлаждения. Если отрезать его от стен формы до того, как он успеет остыть, края сжатся и свернутся.