Как раз то, что нужно после праздников: как не пересушить куриное филе

Одним из наиболее частых блюд на украинском столе есть рецепты из курятины. Несомненно, одним из лидеров является куриное филе. Именно это мясо отличается изысканным вкусом и легкостью приготовления.

Куриное филе чаще всего попадает на наши тарелки, как правило, кусочками: панированными, печеными или жареными. Однако, не зная всех тонкостей, можно допустить много ошибок и испортить блюдо.

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Куриную грудку нужно жарить по три – четыре минуты с каждой стороны. Конечно, мясо через такое время может быть еще немного сырым, поэтому сразу после термической обработки таким способом хорошо накрыть кастрюлю крышкой и оставить в таком виде примерно на 10 минут.

Аппетитное блюдо / Фото unsplash

Если вы хотите насладиться изысканным вкусом куриного филе, то следует предварительно замариновать его. Можно использовать классику, то есть соль и перец, или орегано, чабрец или прованские травы. Также можно добавить несколько восточных добавок, например, копченую паприку, карри или имбирь. Оливковое масло можно заменить йогуртом, пахтой или молоком, что сделает куриное филе не только сочным, но и нежным.

Если вы решили замариновать курицу в холодильнике, то перед жаркой нужно вынуть ее чуть раньше, чтобы она достигла комнатной температуры. Это сделает грудку равномерно прожаренной.

Что делать, чтобы вареная курица не была мягкой?

Курица, приготовленная в воде, часто является деликатесом, избегаемым из-за страха перед его тусклым вкусом. Такой ситуации можно избежать, замариновав птицу на ночь в специях или отварив ее в бульоне. В кипящую воду также следует добавить ароматные овощи, например, лук-порей, чеснок или паприку.

Вкусно и диетически / Фото unsplash

Как жарить куриное филе?