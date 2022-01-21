Те, що треба після свят: як не пересушити куряче філе
Джерело:24 канал
Із м'ясних продуктів українці найчастіше готують курятину. І незаперечним лідером нашого столу є філе. Цю частину курочки вирізняють делікатний смак та легкість приготування.
Перш ніж запекти чи посмажити куряче філе, ми його зазвичай нарізаємо. Проте, не знаючи деяких кулінарних тонкощів, можна зіпсувати страву.
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Шматочки курячої грудки смажать по 3 – 4 хвилини з кожного боку. Звичайно, м'ясо за цей час не встигає приготуватися. Тож після смаження залиште його постояти під кришкою ще 10 хвилин.
Якщо ви хочете насолодитися вишуканим смаком курячого філе, то варто попередньо замаринувати його. Можна використати класику, тобто сіль і перець, або орегано, чебрець чи прованські трави. Також можна додати трохи східних додатків, наприклад, копчену паприку, каррі або імбир. Оливкову олію можна замінити йогуртом, пахтою або молоком, що зробить куряче філе не тільки соковитим, але й ніжним.
Якщо ви вирішили замаринувати курку в холодильнику, то перед смаженням потрібно вийняти її трохи раніше, щоб вона досягла кімнатної температури. Це зробить грудку рівномірно прожареною.
Що робити, щоб варена курка не була м’якою?
Курка, приготована у воді, часто є делікатесом, якого уникають через страх перед його тьмяним смаком. Такої ситуації можна уникнути , замаринувавши птицю на ніч у спеціях або відваривши її в бульйоні. У киплячу воду також варто додати ароматні овочі, наприклад, цибулю-порей, часник або паприку.
- Для смаження найкраще підійде сковорода-гриль, чавунна або з тефлоновим покриттям. Куряче філе необхідно попередньо очистити від шкірки, а шматок м’яса ретельно вимити і обсушити.
- Змастіть розігріту сковороду оливковою олією або будь-якою іншою. Слідкуйте за тим, щоб на невеликій сковороді не було занадто багато філе, щоб не тушкувати блюдо.
- Приправте курку сіллю і свіжомеленим перцем.
- Викладіть на розігріту сковороду, кришкою краще не накривати.