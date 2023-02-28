Рецепт пиццы на лаваше за считанные минуты

Чтобы приготовить классическую итальянскую пиццу нужно изрядно заморочиться с тестом, а вот с этим вариант у вас не возникнет никакого труда.

Пицца на лаваше вместо дрожжевого теста готовится буквально через 15 минут. Мы предлагаем вам классическую домашнюю начинку к блюду, но вы можете менять ингредиенты по своему усмотрению.

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К примеру, мы обожаем пиццу с колбасой салями, острым перцем чили и помидорами, также вкусно будет с охотничьими колбасками, шампиньонами и оливками. Комбинируйте продукты и наслаждайтесь блюдом со всей семьей.

Рецепт пиццы на лаваше за 15 минут

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2 – 3

– упаковка круглого лаваша;– кетчуп;– твердый сыр;– сухие итальянские травы;– куриное филе;– консервированная кукуруза;– помидоры;– шампиньоны.

Приготовление:

️Духовку разогреваем до 190 градусов.

Выкладываем один лаваш на пергамент, посыпаем сыром, накрываем вторым лавашем.

Выкладываем начинку: смазываем кетчупом, посыпаем натертым сыром и добавляем курочку, овощи. Посыпаем все сухими травками.

Запекаем при 190 градусах 10 минут.

️Можно и обычный лаваш взять, тогда пицца будет прямоугольная или квадратная.

Приятного аппетита!