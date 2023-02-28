Рецепт пиццы на лаваше за считанные минуты

28 февраля 2023, 19:41
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Вкусные домашние рецепты

Чтобы приготовить классическую итальянскую пиццу нужно изрядно заморочиться с тестом, а вот с этим вариант у вас не возникнет никакого труда.

Пицца на лаваше вместо дрожжевого теста готовится буквально через 15 минут. Мы предлагаем вам классическую домашнюю начинку к блюду, но вы можете менять ингредиенты по своему усмотрению.

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К примеру, мы обожаем пиццу с колбасой салями, острым перцем чили и помидорами, также вкусно будет с охотничьими колбасками, шампиньонами и оливками. Комбинируйте продукты и наслаждайтесь блюдом со всей семьей.

Рецепт пиццы на лаваше за 15 минут

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2 – 3
Ингредиенты:
– упаковка круглого лаваша;
– кетчуп;
– твердый сыр;
– сухие итальянские травы;
– куриное филе;
– консервированная кукуруза;
– помидоры;
– шампиньоны.

Приготовление:

  • ️Духовку разогреваем до 190 градусов.
  • Выкладываем один лаваш на пергамент, посыпаем сыром, накрываем вторым лавашем.
  • Выкладываем начинку: смазываем кетчупом, посыпаем натертым сыром и добавляем курочку, овощи. Посыпаем все сухими травками.

  • Запекаем при 190 градусах 10 минут.
  • ️Можно и обычный лаваш взять, тогда пицца будет прямоугольная или квадратная.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак