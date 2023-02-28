Рецепт пиццы на лаваше за считанные минуты
28 февраля 2023, 19:41Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Чтобы приготовить классическую итальянскую пиццу нужно изрядно заморочиться с тестом, а вот с этим вариант у вас не возникнет никакого труда.
Пицца на лаваше вместо дрожжевого теста готовится буквально через 15 минут. Мы предлагаем вам классическую домашнюю начинку к блюду, но вы можете менять ингредиенты по своему усмотрению.
Читайте также Украинские драники с курятиной: делимся традиционным рецептом
К примеру, мы обожаем пиццу с колбасой салями, острым перцем чили и помидорами, также вкусно будет с охотничьими колбасками, шампиньонами и оливками. Комбинируйте продукты и наслаждайтесь блюдом со всей семьей.
Рецепт пиццы на лаваше за 15 минут
- Время: 15 минут
- Порции: 2 – 3
– упаковка круглого лаваша;
– кетчуп;
– твердый сыр;
– сухие итальянские травы;
– куриное филе;
– консервированная кукуруза;
– помидоры;
– шампиньоны.
Приготовление:
- ️Духовку разогреваем до 190 градусов.
- Выкладываем один лаваш на пергамент, посыпаем сыром, накрываем вторым лавашем.
- Выкладываем начинку: смазываем кетчупом, посыпаем натертым сыром и добавляем курочку, овощи. Посыпаем все сухими травками.
- Запекаем при 190 градусах 10 минут.
- ️Можно и обычный лаваш взять, тогда пицца будет прямоугольная или квадратная.
Приятного аппетита!