Так нельзя жарить пампухи: узнайте главную ошибку, которую допускает каждая вторая хозяйка

С наступлением Рождества каждый дом наполняется не только праздничной атмосферой, но и невероятными ароматами на кухне. Среди большого разнообразия блюд особое место занимают пампухи.

Эти нежная и рыхлая выпечка – это не просто блюдо, а традиционный символ Святого ужина. Важно знать, как не испортить этот вкус, поэтому 24 Канал собрал подборку полезных советов.

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Почему пышки внутри пусты

Если температура масла будет ниже 180 – 190 градусов, пампухи впитают его слишком много и станут очень жирными. Если температура масла станет выше 190°C – пышки будут гореть снаружи, но останутся сырыми внутри.

Что делать, если тесто не взошло

Если у сухих дрожжей срок годности достаточно велик, то свежие дрожжи имеют достаточно ограниченный срок годности. Из-за некачественных или просроченных дрожжей тесто не поднимется. Кроме того, дрожжевое тесто не поднимется, если вы добавили меньше дрожжей, чем требует рецептура.

Сколько времени жарить

Время жарки зависит от величины шарика. Это примерно 3 – 4 минуты с каждой стороны. При жарке пампухов кастрюлю можно накрыть, затем открыть, перевернуть их и уже не накрывать. Тогда пончики посередине будут иметь белый обруч. Пышки без начинки нужно класть жарить той отрезанной стороной.

Что делать, чтобы они не очерствели

По рецепту, в тесто нужно добавить совсем немного алкоголя – именно он делает пышки особенно пышными и позволяет им дольше оставаться свежими.

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