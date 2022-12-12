Секреты яблочного пирога: что делать, чтобы фрукты не опускались вниз

Яблочный пирог можно справедливо назвать одним из самых популярных десертов. Он поражает не только вкусом, но и эстетикой, и мы расскажем, как еще больше улучшить второй критерий.

Готовить яблочный пирог довольно просто, поэтому он так популярен среди хозяек. Кроме того, его вкус можно дополнить корицей и другими добавками, так что ожидать, что он когда-то надоест, не приходится.

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Впрочем, достаточно часто случается, что яблоки опускаются на дно пирога, что не слишком благоприятно сказывается на виде десерта. Предотвратить это поможет один секрет, которым точно стоит воспользоваться, ведь желание отведать пирог должно возникнуть в тот же миг, как только его увидишь.

Что делать, чтобы яблоки не опускались на дно пирога

На самом деле проконтролировать положение яблок в пироге не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд. Нужно лишь прибегнуть к приему, которым пользуются именитые шеф-повара.

Простой совет для идеального результата / Фото Unsplash

Они советуют перед выпеканием обвалять яблоки в муке и выложить на середину пирога. По их словам, столь простой шаг даст стопроцентную гарантию, что яблоки не будут опускаться вниз.

Кроме того, это позволит быть уверенным в том, что дно пирога останется твердым. Часто, когда яблоки опускаются вниз, то пускают сок прямо на тесто, которое в результате становится влажным, из-за чего выкладывание кусочков пирога становится еще тем испытанием. Одним простым шагом убить двух зайцев – неплохой результат для такого простого секрета.