Секрет удачного пикника – шашлык: раскрываем тонкости приготовления идеального блюда

18 июня 2021 , 18:33
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СПЕЦПРОЄКТ

Источник:

24 канал

Сложно представить себе вылазку за город без вкусных и ароматных шашлыков. Кто из нас не любит полакомиться сочным мясом только с мангала? Откуда пришло в Украину это соблазнительное блюдо и как приготовить идеальный шашлык – читайте об этом далее.

История шашлыка

Шашлыки ассоциируются у нас с Востоком, прежде всего с Кавказом. Хотя мясо на вертеле человек готовит тех пор, как научился разжигать огонь. Кстати, тюркское слово "шиш" и переводится как "рожон". Итак, блюдо это очень древнее, и в каждой стране его называют по-своему: в Армении это хоровац, в Грузии – мцвади, в Турции – шиш-кебаб. Мы же привыкли называть жареные на открытом огне кусочки мяса на шампуре (современном "измельченном" вертеле) шашлыком.

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Шашлык / Фото Shutterstock

Главный секрет вкусного шашлыка

Чтобы приготовить вкусный шашлык, нужно соблюсти несколько важных условий.

И первое условие это качественное и свежее мясо, поэтому лучше выбирать проверенных производителей. Правильный продукт обязательно упругий на ощупь с равномерным окрасом без малейшего неприятного запаха. Цвет свежего мяса: у курятины светло-розовый, у говядины и баранины вишнево-красный, у свинины серовато-розовый, у телятины бледно-розовый.

Разберем подробнее, какое мясо на шашлык подходит больше всего.

Какое мясо выбрать на шашлык

Жестких правил и ограничений здесь нет, все зависит от гастрономических предпочтений вашей компании. Мы же дадим несколько универсальных советов, которые помогут подобрать идеальное мясо для шашлыка.

Свинина

Шашлык из свинины популярный среди украинцев. Выбирая этот вид мяса, отдавайте предпочтение ошейку с равномерным распределением жира. После жарки такое мясо будет более мягким. Также на шашлык прекрасно подходит вырезка. А вот окорок придется дольше и тщательнее мариновать, чтобы шашлык не вышел сухим.

Курятина

Альтернативой свинине для шашлыка является курятина. Преимуществом куриного мяса является то, что оно не такое жирное, и не имеет специфического запаха, чего не скажешь о других видах мяса и птицы. К тому же курица доступный и популярный вид мяса.

Шашлык из курицы не только нежный и сочный, но и питательный. К тому же курятина готовится легко и быстро.

Важно: выбирая куриное мясо, отдавайте предпочтение продукции надежных производителей. Например, "Наша Ряба Аппетитная"  это свежая курочка "Наша Ряба", которая маринуется сразу же на производстве и отправляется на полки.

Поэтому для спонтанной вылазки за город или когда хочется насладиться мясом на природе, но нет времени или желания мариновать, прекрасно подойдет шашлык из филе "Зелень и лук" от "Наша Ряба Аппетитная". Шашлык будет нежным и нежирным, а классическое сочетание лука и зелени удачно подчеркнет деликатный вкус и аромат курятины. Если же вы любите сочные части курицы захватите шашлык из мяса бедра без кожи "Томат и базилик" с оригинальным послевкусием итальянских трав и кислинкой томата.

Шашлык из мяса бедра без кожи "Томат и базилик" / Фото Наша Ряба

"Аппетитная от Наша Ряба" уже позаботилась о мариновании и нарезке, поэтому вам останется просто распаковать ароматные кусочки, нанизать их на шампуры и отправить на мангал.

Куриный шашлык идеальный вариант для семейного пикника. Он подходит и детям и взрослым. От сочных кусочков курятины, поджаренных на огне, не откажется даже фанат здорового питания. Они прекрасно смакуют со свежей зеленью, овощами и салатами.

Баранина

Лучшая часть для шашлыка вырезка или мякоть задней ноги. Будет замечательно, если вы возьмете мясо молодого барана: оно имеет ярко-красный цвет и не такое жесткое. Однако помните, что у баранины специфические вкус и аромат, который не всем нравится.

Шашлычные тонкости

Но что-то мы отвлеклись. Ведь шашлык еще надо приготовить. Выбрали мясо? Сосредоточимся теперь на процессе приготовления.

Куриный шашлык – идеальный вариант для семейного пикника / Фото Shutterstock

Как нанизать мясо на шампуры

Здесь есть свои нюансы. Нанизывают мясо вдоль волокон. Распределять его по всему шампуру не нужно, лучше нанизывать кусочки близко друг к другу. Между ними можно разместить кольца лука, свежие или маринованные овощи.

Быстрее всего готовится шашлык из курятины, дольше  из баранины / Фото Shutterstock

Как жарить шашлык

Наконец пришло время горячего процесса. Готовится шашлык от 15 до 30 минут в зависимости от вида мяса, маринада, количества угля и тому подобное. Быстрее всего готовится шашлык из курятины, дольше придется повозиться с шашлыком из баранины.

Советуем переворачивать шампуры каждые пол минуты, не отходя от мангала. Постоянно следите за углем и заливайте водой очаги пламени, чтобы шашлык не пригорал.

Итак, возьмите качественное мясо, хорошие дрова и соберитесь в ближайший погожий день у мангала теплой компанией. Вкусных вам шашлыков и хорошего отдыха!

Автор: Ярина Джигін