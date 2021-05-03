Когда засиделся дома, вырваться на природу, чтобы расслабиться и отдохнуть на фоне живописного пейзажа, – именно то, что нужно. Рассказываем, что брать с собой на пикник, чтобы удачно провести время.

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Без каких вещей не обойтись

Средства от насекомых и прочие мелочи. Когда на улице становится теплее, просыпаются различные насекомые, которые могут испортить отдых. Особенно активны они в лесах и возле водоемов. Поэтому прежде чем отправляться на пикник, обязательно нанесите на кожу средства, отпугивающие насекомых. А также не забудьте взять с собой другие вещи для экологичного и комфортного отдыха: пакеты для мусора, салфетки, бумажные полотенца, туалетную бумагу, теплую одежду и дождевики.

Аптечка. Никто не застрахован от случайных порезов, укусов, а также пищевых отравлений, поэтому обязательно следует иметь с собой аптечку с самым необходимым. Положите в нее бинты, вату, антисептики, медицинский спирт, противоаллергические средства, медицинские препараты от желудочных расстройств и головной боли.

Аптечка / Фото Shutterstock

Сумки-холодильники или термопакеты. Они будут хранить ваши продукты охлажденными, предотвращая порчу. А еще вы смело сможете приготовить коктейли со льдом или взять с собой мороженое.

Снаряжение. Для комфортного отдыха вам понадобятся вещи для его организации, такие как пледы, корзина для продуктов, раскладная мебель (стулья, столы), зонтики.

Развлечения. Чтобы скрасить свой досуг, прихватите с собой настольные игры, ракетки для бадминтона, летающий диск или бумеранг. Это отличный способ размяться после вкусного обеда.

Вода. В солнечную погоду возрастает потребность в воде в несколько раз. Так что не забудьте взять с собой несколько бутылок чистой воды. Вода может также понадобиться для мытья рук или промывания ран.

Составляем вкусное меню

На свежем воздухе даже обычные продукты становятся в несколько раз вкуснее. Вот список продуктов, которые идеально подойдут для пикника!

Мясо, птица или рыба. Только представьте запах дыма и жареного шашлыка. Такая вкуснятина никого не оставит равнодушным! Для ее приготовления купите качественное мясо и заранее замаринуйте.

Рекомендуем отдавать предпочтение птице, ведь жирные разновидности красного мяса не считаются полезными, особенно в случае их употребления чаще чем 1 – 2 раза в неделю. А еще мясо птицы подойдет для всей компании: как для взрослого, так и для ребенка.

Оптимальным вариантом является курятина, ведь она не такая жирная, как утятина и гусятина. Также, в отличие от индейки, куриное мясо не имеет специфического запаха. А еще курятина доступнее индейки. Она питательная, сочная и прекрасно подходит для детей. В курином мясе содержится значительное количество витаминов, среди которых витамины группы В, а также фосфор, цинк, медь и магний.

Впрочем, следует помнить, что лучше всего выбирать безопасную курятину от надежного производителя, который выращивает птицу без антибиотиков. В Украине успешно прошла проверку на отсутствие антимикробных средств продукция ТМ "Наша Ряба". Это подтверждено независимым аудитом.

Барбекю / Фото Shutterstock

Овощи и зелень. К шашлыку прекрасным дополнением будет салат со свежей зеленью или запеченные овощи. Лучше всего запеченными или на гриле будут грибы, баклажаны, болгарский перец, помидоры и картофель. А еще овощи – кладезь полезных веществ как для взрослых, так и детей.

Фрукты. Это отличный десерт или перекус, который не нужно готовить и легко хранить.

Напитки. Кроме воды, в придачу возьмите еще и любимые напитки, такие как соки, компот или термос с кофе или чаем.

Бутерброды. Когда проголодался, а обед еще не готов, бутерброды идеально подойдут для перекуса. Можно сделать бутерброды из цельнозернового хлеба с овощами. Если у вас нет специального термопакета, лучше не использовать продукты, которые быстро портятся.

Вот и все, что нужно для удачного пикника. Желаем вам вкусных шашлыков и отличного отдыха!