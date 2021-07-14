Секретные добавки к блюдам, о которых не расскажет вам ни один шеф-повар

У каждого искусного шеф-повара есть свои секреты в приготовлении разных блюд. Но не каждый из них готов рассказать о них, чтобы сохранить свою уникальную рецептуру. Евгений Грибеник с юного возраста работал на профессиональной кухне и знает много ценных советов для поваров. Одни из своих самых сокровенных секретов решил рассказать на своей странице в соцсетях, чтобы и вы могли ими воспользоваться.

Евгений Грибеник – шеф-повар в ресторане "Фабиус", что в столице. Кулинар одержал победу во 2 сезоне кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" и хорошо знает все кулинарные секреты и нюансы, которые могут возникнуть на профессиональной кухне.

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Шеф-повар рассказал на своей странице в инстаграме, что у каждого качественного кулинара есть свои секретные ингредиенты, которые и определяют вкус блюда. Однако не все шефы готовы рассказать о них.

Я считаю, что у каждого Шефа должны быть свои секреты, особенно, когда речь заходит о такой тонкой материи, как кулинария,

– отметил Евгений Грибеник.

Речь о незаметных на первый взгляд, мелочах, о которых можно молчать, но именно они становятся определяющими факторами вкуса и создают уникальные блюда.

Шеф-повар Евгений Грибеник поделился своими секретными ингредиентами, ведь они всегда для дополняют его блюда и всегда присутствуют на кухне.

Секретные ингредиенты в блюдах Евгения Грибеника

Анчоусы



Анчоуси / Фото peakpx

Филе анчоусов благодаря своей солености и пикантному вкусу способны разнообразить вкус и заменить часть соли в блюдах. Кстати анчоус – чистый UMAMI.

Качественный соевый соус

Абсолютно несекретный ингредиент, который может сделать вкус любого соуса для мяса или рыбы более насыщенным. Тоже UMAMI.

Тимьян



Свежий и сушеный тимьян / Фото Советник

Отличный вариант для того, чтобы добавить в тушеные блюда, маринады или для аромата на сковородку. Часто использую в виде "кисточки" для смазывания мяса / рыбы на гриле.

Кинза и кориандр

Попробуйте добавить кинзу вместо части базилика в песто и приготовить пасту. Я вам гарантирую, вкус песто вас приятно удивит,

– отметил шеф-повар.

Кориандр как приправа подойдет для маринования практически любого мяса. Особенно хорош в фарш для люля-кебаба и в сочетании с курятиной.

Не острая горчица



Горчица / Фото old funtime

Отличная база для приготовления 80% базовых соусов для салатов и закусок.

Имбирь, зеленый лук, чеснок

Эти три ингредиента – крутая троица. Сочетание этих продуктов работает очень сильно, особенно в горячих блюдах. Евгений Грибеник рекомендует сочетать с мясом ягненка, гуся или субпродуктами. Вы однозначно расширите свои кулинарные горизонты. Готовить просто!