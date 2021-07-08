Здоровый стрит-фуд: как шаурма сети Döner Market от МХП покоряет украинских потребителей

Покупатели все чаще отказываются от вредной пищи, отдавая предпочтение свежим овощам, фруктам, зелени, качественному и безопасном мясу. Но что делать, если вы не представляете своей жизни без сочной ароматной шаурмы и одновременно хотите правильно питаться? Не торопитесь разочаровываться, ведь уличная еда тоже может быть полезной и, что немаловажно для украинского потребителя, – безопасной.

Шаурму считают далеко не полезным перекусом. А еще говорят, что в ней нет настоящего мяса. Однако польза или вред стрит-фуда зависит от ингредиентов, используемых для блюда, а также – от места и условий приготовления. Если точка продажи не оснащена водопроводом, во время работы не соблюдаются санитарные нормы, а у продавцов – нет медицинских карточек, то всегда есть риск навредить здоровью.

Стоит знать Единственный в Восточной Европе: МХП открыл Кулинарный центр – в чем его уникальность



Вкусная и безопасная шаурма / Фото МХП

Еще один важный нюанс – это продукты, из которых готовят шаурму. Часто бывает, что именно мясо – не лучшего качества, или условия его хранения, его свежесть, что может быть замаскировано большим количеством белокочанной капусты и соусов. Кроме этого, в блюда добавляют соусы на основе майонеза, что делает его недостаточно полезной для организма человека.

Однако, если вы думаете, что найти место, где бы продавали качественную и полезную шаурму, – невозможно, то спешим заверить: это не так.

Döner Market от МХП – это не просто место, где можно купить вкусную шаурму из свежих ингредиентов с добавлением оригинальных специй и соусов. Это, прежде всего, – качественные продукты, соблюдение санитарных требований и современные технологии приготовления. Важным аспектом является использование главных ингредиентов – мясо и соусы, сделанные индустриально (имеется в виду на производстве), что минимизирует человеческий фактор и обеспечивает стабильное качество и вкус.

Не пропустите Ресторанное блюдо за несколько минут: почему стоит попробовать Курочку Су-от ТМ "Наша Ряба"

Новая культура стрит-фуда от МХП

Идея создать сеть уличного питания принадлежит Юрию Косюку – Главе правления МХП, ведущего агрохолдинга Украины. Потребители все чаще питаются вне дома, так как современный темп жизни диктует свои условия: времени на приготовление блюд становится все меньше. Поэтому важно, чтобы люди имели возможность насладиться качественной, вкусной и недорогой едой во время обеденного перерыва, в машине или на прогулке.



Стри-фуд от МХП / Фото МХП

МХП тщательно контролирует качество каждого блюда, которое предлагается потребителям. Для приготовления блюд в Döner Market используют не только собственную рецептуру с авторскими соусами, но и высококачественную продукцию: свежие овощи и мясо, которое имеет необходимые сертификаты и производится у проверенных производителей, что больше всего влияет на вкус шаурмы.

Мы позиционируем Döner Market как точки качественной и безопасной пищи с достойным сервисом. В рамках трансформации в кулинарную компанию, мы решили строить новую культуру стрит-фуда и показать нашим потребителям, какой он, настоящий вкус качественной шаурмы,

– рассказывают в МХП.



Меню Döner Market / Фото МХП

И действительно, Döner Market – становится эталоном качества среди украинских сетей уличного питания. Здесь шеф-повара готовят ароматную шаурму и питательные донэры (булочки с мясной начинкой) только из свежих спелых томатов, хрустящих огурцов и листьев салата – ни капусты и консервированной кукурузы! Как заправку, добавляют соусы на основе кефира (а не майонеза!) по авторской разработке технологов МХП, что чрезвычайно полезно для здоровья и подходит тем, кто придерживается правильного рациона. А лаваш для блюд закупают напрямую у сертифицированных производителей, именно поэтому у него очень нежная текстура и приятный вкус.

Смотрите также Какие специи лучше всего подходят для различных частей курочки

И самое важное – для блюд выбирают лучшее свежее мясо птицы и морепродукты – курятину, индюшатину, говядину и креветки – вся продукция имеет необходимые сертификаты качества и производится с соблюдением европейских стандартов производства.



Аппетитная шаурма / Фото МХП

Мне нравится, что здесь можно выбирать размер своего блюда и начинку на любой вкус. Шаурма с курицей – очень сочная и питательная. И вообще, здесь очень вкусно. Никогда бы не догадалась, что это уличная еда,

– делится впечатлениями Анна, одна из постоянных клиенток Döner Market.

Команда поваров проходит специальные мастер-классы, во время которых они изучают стандарты приготовления блюд и узнают об уникальных технологиях.



Открылся Döner Market от МХП / Фото МХП

В Döner Market особенно ответственно относятся к санитарным нормам и придерживаются высоких стандартов чистоты. Ко всем заведениям сети есть требование об обязательном наличии воды и канализации. Также персонал обязан проводить регулярную уборку и чистку оборудования. Кроме этого, работники выполняют все рекомендации по приготовлению и хранения ингредиентов: маркируют продукцию и внимательно следят за сроком годности.

В дополнение, в заведениях сети Döner Market предусмотрено экспресс-окошко для обслуживания клиентов, что особенно актуально в условиях пандемии.

Итак, если вы – любитель здорового фаст-фуда, то вам непременно следует посетить Döner Market. Только здесь вы сможете насладиться нежным ароматным мяском в сочетании с изысканными соусами и свежими овощами, завернутым в хрустящий подрумяненный лаваш. Отведав такую ​​шаурму один раз, вы обязательно захотите еще!