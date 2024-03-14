Шоколад может стать по цене золота: африканские заводы заявили о существенном дефиците какао-бобов

Главные африканские заводы по производству какао в Кот-д'Ивуаре и Гане прекратили или сократили работу. Они не могут позволить себе покупать какао-бобы.

Поэтому вскоре цены на шоколад во всем мире, вероятно, резко вырастут. Производители шоколада уже повысили цены после 3 лет плохого урожая какао.

Будет вкусно "Водный Мир" дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами

Цены на шоколад могут подскочить

Сейчас производители шоколада ждут четвертый неутешительный урожай в двух странах, которые обеспечивают почти 60% мирового производства какао.

Нам нужно массовое уничтожение спроса, чтобы догнать уничтожение предложения,

– заявил мировой эксперт по какао из Tropical Research Services Стив Уотеридж.

Контролируемый государством завод Transcao в Кот-д'Ивуар, один из 9 крупных заводов страны, уже заявил, что прекратил покупать какао-бобы из-за их высокой цены. Скоро могут закрыться и другие крупные заводы, где производят почти половину какао в мире.

В то же время в Гане, которая является вторым по величине производителем какао, с начала сезона в октябре большинство из 8 ее заводов неоднократно временно останавливали работу на несколько недель.



Африканские заводы говорят о нехватке какао-бобов / Фото Unsplash

В Cocoa Processing Company (CPC) заявили, что работают на 20% мощностей из-за нехватки бобов. Рост цен разрушил традиционный механизм глобальной торговли какао, по которому фермеры продают бобы местным дилерам, которые затем продают их перерабатывающим заводам или глобальным торговцам, например, Nestle.

Теперь, в дефицитные времена, система разрушается: местные дилеры часто платят фермерам надбавку к исходной цене, чтобы получить бобы. Затем дилеры продают бобы по более высоким ценам вместо того, чтобы поставлять их по заранее согласованным.

Мировые трейдеры готовы покупать какао-бобы по любой цене, чтобы выполнить свои обязательства перед шоколадными фирмами, тогда как местным переработчикам часто не хватает сырья. Международная организация по производству какао (ICCO) считает, что несоответствие спроса и предложения оставит рынок с дефицитом в 374 тысячи тонн в этом сезоне, тогда как в прошлом сезоне он составлял гораздо меньше – 74 тысячи тонн.