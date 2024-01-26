Ошибка, которая испортит все: сколько времени варить рис

Чтобы сварить вкусный рис, необходимо точно соблюдать пропорции. Также очень важным является время приготовления.

Рис нужно варить 20 минут после закипания воды на тихом огне. Кастрюля должна быть накрыта крышкой.

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Как правильно варить рис

Перед варкой прежде всего надо отмерить рис. На 3 порции нужно 250 граммов крупы – ориентировочно 1 чашка. Далее рис необходимо тщательно промыть несколько раз. Лучше всего, если в конце промывки вода будет совсем прозрачной. Залейте рис чистой водой в пропорции 1 к 2, то есть на стакан риса надо 2 стакана воды. Поставьте кастрюлю на минимальный огонь и накройте крышкой. Рис сварится через 20 минут после закипания.

Сколько варить рис на салат или для фрикаделек

На последнем этапе к рису можно добавить кубик сливочного масла, немного соли и специй, перемешать и еще минут 5 настоять под крышкой.

Рис для любых холодных салатов нужно варить до полной готовности. Ведь блюдо больше не будет подвергаться тепловой обработке.

Рис для фрикаделек или голубцов следует варить до полуготовности, то есть примерно на 10 минут меньше. Блюдо будет тушиться в соусе долгое время, поэтому рис точно успеет довариться.

Как варить рис в пакетике

Белый пропаренный рис в пакетике надо варить 12 – 15 минут, а коричневый – 20 – 25 минут.

Пакетик надо опускать в кипящую воду. Ее должно быть столько, чтобы она с запасом 2 сантиметра покрыла пакетик.

После того, как рис сварится, подержите пакетик минутку над кастрюлей, чтобы вода стекла. После этого осторожно вскройте его и высыпьте содержимое на тарелку.