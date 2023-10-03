Зачем перед чисткой ставить грецкие орехи в духовку: лайфхак, которым вы будете пользоваться

Грецкие орехи – это невероятно полезно и вкусно. Они увлекают не только своим неповторимым вкусом, но и содержанием полезных веществ.

Грецкие орехи являются вкусным ингредиентом для тортов или десертов. Их можно добавлять и к мясу, пасте и блинам. Однако важно знать, как правильно их подготовить перед чисткой и приготовлением блюд.

Интересно Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке

Зачем ставить грецкие орехи в духовку

Орехи, сорванные с дерева, следует поместить в духовку. Это важный шаг перед приготовлением и последующим использованием грецких орехов на кухне.

Выставьте духовку на 60 градусов, включите термоциркуляцию и откройте дверцу духовки. Это позволит удалить влагу из грецких орехов. Сушка орехов в духовке – проверенный и эффективный способ дальнейшего хранения.

Как лучше хранить

Лучше всего для хранения грецких орехов выбрать сухое и прохладное место, такое как подвал или холодильник. Температура должна быть около 4 градусов.

Как правильно сушить орехи / Фото unsplash

Хранить их можно в картонной коробке или тканевом пакете. Важно, чтобы они могли дышать.

Что можно приготовить из орехов

Из грецких орехов можно приготовить большое количество блюд: сладости (например, грецкие орехи в меде или карамели), салаты, пасты, а также использовать их в качестве украшения для десертов и главных блюд.