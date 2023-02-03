Не нужно никаких секретов: как правильно сварить фасоль

У многих из нас в морозильнике есть пакет замороженной фасоли. Готовить ее очень просто, но иногда ошибку можно совершить на ровном месте.

Фасоль – очень вкусный продукт, но мы редко вносим его в свой рацион из-за тяжести для пищеварительной системы. Впрочем, если приготовить бобовые правильно, проблемы с животом вас не будут беспокоить, а вкусом фасоли в сочетании с мясом и другими приложениями можно будет наслаждаться хоть ежедневно.

Будет интересно Идеальные к кино: готовым куриные стрипсы за 20 минут

Как правильно готовить фасоль

Бобовые обладают низкой калорийностью и дают ощущение сытости, поэтому если научиться их хорошо готовить, они станут частым гостем на вашем столе, тем более что иногда достаточно добавить немного трав и специй – и блюдо уже готово.

Продукт, дающий много опций / Фото Cookery

Первое, что нужно сделать – тщательно промыть фасоль под проточной водой. Затем кипятим воду, добавляем сахар, соль, лавровый лист и душистый перец.

Фасоль нужно класть в кипяток и варить примерно 10 – 15 минут. Если фасоль "старшая", то времени может понадобиться немного больше. Готовая фасоль должна быть мягкой, но не разваливаться.

Затем нужно только промыть фасоль в холодной воде – и все, она готова к дальнейшему использованию. Без особого труда и хитроумных манипуляций мы получили вкусную основу для множества блюд.