Важный секрет шашлычников: зачем посыпать угля солью

Сочный шашлык – блюдо, мимо которого мало кто из нас может равнодушно пройти мимо. Успех блюда зависит от огня, на котором готовится мясо. Существует секрет, как обеспечить для него наилучшее качество.

Поддержка равномерной температуры угля – одна из главных задач повара при приготовлении шашлыка. Именно умеренный огонь позволит хорошо прожарить мясо со всех сторон и сохранить его сочность.

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Стабильный жар можно поддерживать благодаря постоянному перемешиванию угля и удачной организации притока воздуха. Это отнимает лишние усилия, которые могут стать лишними сразу после того, как над углями появятся шампура с мясом.

Равномерная температура – главный секрет сочного шашлыка / Фото Pixabay

Жир из мяса будет капать на уголь, и из него будет "вырываться" огонь. Конечно, можно держать под рукой бутылку с водой, но в таком случае пара, будет образовываться от воды, заставит шашлык тушиться, а не жариться, что тоже не похоже на результат, которого бы нам хотелось достичь.

Решить проблему поможет обычная поваренная соль. Когда уголь будет готов к жарке, его надо посыпать солью, понадобится примерно 100 – 200 грамм. Будьте осторожны – соль, когда попадет на уголь, начнет "взрываться", поэтому стоит отойти в сторону и подождать, когда пройдет бурная реакция.

После этого можно начать готовить любимое мясо и наслаждаться им в замечательной компании.