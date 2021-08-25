Важливий секрет шашличників: для чого посипати вугілля сіллю

Соковитий шашлик – страва, повз яку мало хто з нас може байдуже пройти повз. Успіх страви залежить від вогню, на якому готується м'ясо. Існує секрет, як забезпечити для нього найкращу якість.

Підтримка рівномірної температури вугілля – одне з головних завдань повара при приготуванні шашлику. Саме помірний вогонь дозволить добре просмажити м'ясо зі всіх сторін та зберегти його соковитість.

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Стабільний жар можна підтримувати завдяки постійному перемішуванню вугілля та вдалій організації притоку повітря. Це забирає зайві зусилля, які можуть стати зайвими одразу після того, як над вугіллям з'являться шампура з м'ясом.

Рівномірна температура – головний секрет соковитого шашлику / Фото Pixabay

Жир з м'яса буде капати на вугілля, і знього буде "вириватися" вогонь. Звісно, можна тримати під рукою пляшку з водою, але в такому разі пара, яка буде утворюватися від води, змусить шашлик тушкуватися, а не смажитися, що теж не схоже на результат, якого б нам хотілося досягнути.

Вирішити проблему допоможе звичайна кухонна сіль. Коли вугілля буде готовим до смаження, його треба посипати сіллю, знадобиться приблизно 100 – 200 грам. Будьте обережними – сіль, коли потрапить на вугілля, почне "вибухати", тому варто відійти в сторону та почекати, коли мине бурхлива реакція.

Після цього можна почати готувати улюблене м'ясо та насолоджуватися ним в чудовій компанії.