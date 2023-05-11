Наслаждаемся сезоном: нужно ли чистить ревень или румбамбар

Наступает сезон ревеня и можно снова приготовить излюбленные десерты и выпечку. Узнайте, обязательно ли чистить этот сочный ингредиент перед началом кулинарного волшебства.

Именно в мае – июне ревень можно сорвать на грядке или купить на базаре. Многих интересует, нужно ли очищать его от кожуры перед использованием. Как оказалось, ответ не однозначен.

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Ревень – овощ или фрукт

Хотя ревень на самом деле овощ, его часто используют в десертах и выпечке. Это объясняется его кисловатым, освежающим вкусом. Наиболее распространенным его применением является дополнение к сладкой выпечке.

Раньше из него часто варили компоты, его можно добавлять к мясу и делать пикантные соусы.

Пирог с особым вкусом / Фото pexels

Чистить или нет

Сезон ревеня начинается ранней весной и продолжается все лето. Однако ревень, собранный в это время года, отличается от пожилого. Прежде всего, это касается толщины кожи. Молодые стебли ревеня нежные, покрытые тонкой кожурой, со временем кожура становится жестче. Поэтому лучше собирать этот овощ примерно до середины июня, ведь тогда он будет самым вкусным и не потребует очищения от кожуры.

Конечно, если ревень растет достаточно интенсивно и собирается регулярно, его кожура даже в середине лета будет тонкой и мягкой. Как распознать старший ревень с более жесткой кожурой? Прежде всего размер и толщина. Если стебли большие и эффектные, скорее всего, их нужно очистить.

Если вы не уверены, нужно ли очищать купленный ревень, проведите простой тест: срежьте листья и утолщенные концы. Затем лезвием ножа подденьте кожуру овоща с большей стороны. Если он толстый и тягучий, удалите его, крепко потянув. Если кожура легко не снимается – оставьте ее на овощах.

Как подготовить ревень к употреблению

Стебли нужно просто очистить от листьев и засохших концов, а затем промыть. Листья ревеня нельзя употреблять в пищу из-за очень высокого содержания щавелевой кислоты.

Очищенный ревень следует мелко нарезать и использовать для компота или добавлять в лепешки. Перед добавлением в песочное тесто его следует протушить, потому что само тесто достаточно сухое. Сырой ревень бросают в дрожжевое тесто или ватрушку. Во время запекания оно размякнет и останется сочным.