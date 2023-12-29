3 признака на которые, вы никогда не обращали внимание: какую сельдь выбрать на Шубу

Выбор вкусной сельди – это половина успеха для аппетитных закусок на Новый год. Есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание.

Перед Новым годом мы готовим любимые блюда и вкусности. Одной из традиционных рыб в это особое время является сельдь. Как выбрать хорошую сельдь и на что обратить внимание во время покупки?

Не упустите Ап – и готово: готовим простые новогодние блюда с курочкой

Каким должен быть цвет

Свежая и качественная сельдь должна иметь неповрежденную кожу. Цвет – синевато-стальной без каких-либо вкраплений. Желтый оттенок означает, что рыба не первой свежести, а белый налет свидетельствует о том, что для засолки использовалась некачественная смесь. Жабры должны быть темно-красного оттенка, рыбу с коричневыми жабрами лучше отбросить сразу.

Нежная рыбка / Фото unsplash

Как насчет общего вида

У селедки мясо должно хорошо держать форму, быть упругим и без повреждений. Если нажать на рыбу, то она должна вернуться к своей первоначальной форме, если это не происходит, то сельдь перезрелая или вообще не годится в пищу.

Можно ли выбрать селедку по запаху

Свежая сельдь имеет приятный морской запах. Важно учитывать, что качество свежей сельди может также определяться отсутствием неприятных запахов, таких как рыбный запах аммиака или плесени. Если у рыбы резкий или неприятный запах, это признак того, что она испорчена.

Важно знать перед праздниками: как выбрать сладкий