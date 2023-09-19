Есть отличная альтернатива: чем заменить сахар в десертах или даже в консервации
Источник:maczfit
Сладкие десерты – это излюбленная часть ежедневного рациона. Однако бывают обстоятельства, когда стоит заменить привычный сахар в любимом лакомстве.
Сбалансированная и вкусная диетическая альтернатива сахару в десертах всегда привлекает внимание заботящихся о своем питании. Заменяя сахар на других ингредиентах, всегда можно найти интересные интерпретации приготовления блюд.
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Ксилит
Еще один популярный и полезный заменитель сахара. Другое название ксилита – березовый сахар. Его получают из березовой коры. По внешнему виду и вкусу напоминает традиционный сахар (сахароза). Ксилит является хорошим заменителем сахара благодаря своей меньшей калорийности и полезным свойствам.
Мед
Это природный сладкий продукт, который можно использовать для консервации или выпечки. Он придает сладкий вкус и аромат блюдам, и его можно использовать в качестве замены сахара во многих рецептах.
Фруктовые пюре
Фруктовые пюре, такие как яблочное или грушевое, могут добавить сладость и аромат вашим блюдам. Они также содержат природные сахара, являющиеся здоровой альтернативой обычному сахару.Интересно знать: почему бананы не следует держать в холодильнике.