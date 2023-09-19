Є чудова альтернатива: чим замінити цукор у десертах чи навіть в консервації

Солодкі десерти – це улюблена частина щоденного раціону. Однак бувають обставини, коли варто замінити звичний цукор в улюблених ласощах.

Збалансована і смачна дієтична альтернатива цукру в десертах завжди привертає увагу тих, хто піклується про своє харчування. Замінюючи цукор іншими інгредієнтами, завжди можна знайти цікаві інтерпретації приготування страв.

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Стевія

Стевія – один з найпопулярніших замінників цукру. Для виробництва підсолоджувача використовують листя стевії, рослини з Південної Америки. Своїм солодким смаком стевія зобов'язана високому вмісту стевіол глікозидів. Ось чому стевія може бути в 300 разів солодшою ​​за цукор.

Найкращі альтернативи цукру / Фото unsplash

Ксиліт

Ще один популярний і корисний замінник цукру. Інша назва ксиліту – березовий цукор. Його отримують з березової кори. За зовнішнім виглядом і смаком нагадує традиційний цукор (сахарозу). Ксиліт є хорошим замінником цукру завдяки своїй меншій калорійності та корисним властивостям.

Мед

Це природний солодкий продукт, який можна використовувати для консервації чи випічці. Він додає солодкий смак і аромат стравам, і його можна використовувати як заміну цукру у багатьох рецептах.

Фруктові пюре

Фруктові пюре, такі як яблучне або грушеве, можуть додати солодкість і аромат вашим стравам. Вони також містять природні цукри, що є здоровою альтернативою звичайного цукру.

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