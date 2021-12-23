Завтрак без ошибок: как приготовить вкусную кашу без комочков

Если овсянка ассоциируется у вас с серой, неаппетитной, полной комочков консистенцией, то это можно легко исправить, воспользовавшись несколькими удачными советами.

Если приготовить кашу правильно – ваша тарелочка будет полна цветов и вкусных ароматов. Овсянка – очень сытный завтрак, который зарядит энергией на целый день.

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Как приготовить вкусную кашу без комочков? Самое главное – это правильная подготовка.

Для приготовления каши понадобится обычная овсянка. Чтобы ваше блюдо имело идеальную консистенцию без комочков, лучше за час до приготовления замочить пол стакана овсяных хлопьев в стакане воды.

Если вы планируете подавать кашу на завтрак, замочите хлопья на ночь. Утром замоченную крупу положить в кастрюлю и залить стаканом молока. Если вы предпочитаете жидкую кашу, можете добавить больше молока. Полезный завтрак / Фото pexels

Доведите кашу до кипения, периодически помешивая. В кипящую кашу следует добавить столовую ложку сахара или меда и варить еще пять минут, постоянно помешивая.

Вкус и внешний вид каши будет гораздо привлекательнее, а блюдо богаче витаминов, если добавить в него фрукты. В кашу можно добавить любые фрукты, которые вам нравятся. Осенью и зимой отлично подойдут яблоки с оттенком корицы. Достаточно вымыть, а при необходимости очистить и нарезать фрукты. После приготовления добавьте в кашу свежие фрукты. Для бархатной текстуры можно добавить 100 миллилитров натурального йогурта.