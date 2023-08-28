Что дать ребенку с собой в школу: 5 идей питательного и полезного завтрака

Настоящий успех в школе начинается со здорового утреннего ритуала – завтрака. Это первый шаг к обеспечению эффективного обучения и внимания в течение дня.

Для того чтобы ваш ребенок имел возможность раскрыть свой потенциал в полной мере, важно обеспечить его сытным и питательным завтраком. 24 Канал собрал 5 оригинальных идей для завтрака, которые помогут вашему школьнику хорошо себя чувствовать и эффективно учиться.

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Йогурт с медом и ягодами

Греческий йогурт является отличным источником белка, поддерживающего здоровье. Добавьте немного натурального меда для сладости и свежих ягод. Такой завтрак не только сытный, но и полезен для поддержания иммунитета и нормальной функции организма.

Овсянка с сухофруктами

Овсянка является отличным источником сложных углеводов, придающих долговременную энергию. Добавьте к ней нарезанные орехи, а также сухофрукты (изюм, курага, сушеные вишни) для природной сладости и витаминов.

Завтраки – это начало прекрасного дня​ / Фото unsplash

Омлет с овощами и сыром

Омлет – отличный способ для завтрака. Добавьте нарезанные овощи (помидоры, лук, шпинат), пармезан или другой любимый сыр для вкуса.

Сэндвич с курицей и авокадо

Сэндвич может быть вкусным и здоровым завтраком. Используйте цельнозерновой хлеб, добавьте нежное куриное филе и авокадо. Дополните сэндвич свежими листьями салата и помидорами для большего вкусового разнообразия.

Смузи с бананом и шпинатом

Смузи – это отличный способ сочетать вкус и пользу для организма. Он может быть освежающим и питательным завтраком для вашего ребенка. В блендере смешайте банан, шпинат, небольшое количество натурального йогурта или молока, а также немного меда для сладости. Вы также можете добавить несколько хрусталей льда, чтобы сделать полосы освежающим.