Зимний вкус детства: делаем орешки со сгущенкой

25 декабря 2021 , 22:36
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Источник:

24 канал

Сладости – любимый выбор всех детей и сладкоежек. Особым периодом для них является зима, когда холод побуждает к чему-то сладенькому.

Орешки со сгущенкой – это печенье, от которого не откажется никто. Его вкус возвращает в зимние вечера счастливого детства.

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Простые ингредиенты, немного старания – и ваши вкусовые рецепторы будут в восторге.

Рецепт орешков со сгущенкой

Время: 1 час

Порций: 4

Особый вкус / Фото Pinterest

Ингредиенты

  • 3 столовых ложки муки (с горкой);
  • 2 куриных яйца;
  • 200 грамм маргарина (или сливочного масла);
  • 0,5 стакана сахара;
  • 1/4 чайной ложки соды;
  • 1/3 чайной ложки соли;
  • 1 чайная ложка уксуса;   
  • 1 – 1,5 банки вареной сгущенки.

Приготовление

  1. Растираем яйца с сахаром. Масса должна увеличиться в объеме в 2 раза.
  2. Топим маргарин, остужаем и добавляем в яичную массу.
  3. В соду капаем уксус или лимонный сок. Добавляем немного соли и бросаем в яйца.
  4. Просеиваем муку и добавляем ее в массу. Замешиваем тесто, пока оно не перестанет липнуть в руки. Если муки мало – добавляем еще, но медленно, чтобы тесто не было крутым.
  5. Даем тесту отдохнуть 30 минут при комнатной температуре. Чтобы тесто не засыхало – закройте его пищевой пленкой.
  6. Прогреваем форму для орешков. Смазывать маслом не нужно – тесто достаточно жирное.
  7. Накладываем тесто в обе половинки, заполняя 2/3 емкости. Затем сильно прижимаем, чтобы тесто равномерно распределилось. Все, что выступает за края, удаляем с помощью ножа.
  8. Печем с каждой стороны по 5 минут. Половинки должны быть золотистыми, поэтому нужно время от времени открывать форму и контролировать процесс.
  9. Готовую выпечку выкладываем на деревянную доску и даем остыть. Наполняем орешки сгущенкой. При желании можно добавить орехи.
  10. Складываем орешки и даем им постоять несколько часов, чтобы сгущенка пропитала и смягчила тесто.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська