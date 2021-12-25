Зимний вкус детства: делаем орешки со сгущенкой
25 декабря 2021 , 22:36Читати новину українською
Источник:24 канал
Сладости – любимый выбор всех детей и сладкоежек. Особым периодом для них является зима, когда холод побуждает к чему-то сладенькому.
Орешки со сгущенкой – это печенье, от которого не откажется никто. Его вкус возвращает в зимние вечера счастливого детства.
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Простые ингредиенты, немного старания – и ваши вкусовые рецепторы будут в восторге.
Рецепт орешков со сгущенкой
Время: 1 час
Порций: 4
Особый вкус / Фото Pinterest
Ингредиенты
- 3 столовых ложки муки (с горкой);
- 2 куриных яйца;
- 200 грамм маргарина (или сливочного масла);
- 0,5 стакана сахара;
- 1/4 чайной ложки соды;
- 1/3 чайной ложки соли;
- 1 чайная ложка уксуса;
- 1 – 1,5 банки вареной сгущенки.
Приготовление
- Растираем яйца с сахаром. Масса должна увеличиться в объеме в 2 раза.
- Топим маргарин, остужаем и добавляем в яичную массу.
- В соду капаем уксус или лимонный сок. Добавляем немного соли и бросаем в яйца.
- Просеиваем муку и добавляем ее в массу. Замешиваем тесто, пока оно не перестанет липнуть в руки. Если муки мало – добавляем еще, но медленно, чтобы тесто не было крутым.
- Даем тесту отдохнуть 30 минут при комнатной температуре. Чтобы тесто не засыхало – закройте его пищевой пленкой.
- Прогреваем форму для орешков. Смазывать маслом не нужно – тесто достаточно жирное.
- Накладываем тесто в обе половинки, заполняя 2/3 емкости. Затем сильно прижимаем, чтобы тесто равномерно распределилось. Все, что выступает за края, удаляем с помощью ножа.
- Печем с каждой стороны по 5 минут. Половинки должны быть золотистыми, поэтому нужно время от времени открывать форму и контролировать процесс.
- Готовую выпечку выкладываем на деревянную доску и даем остыть. Наполняем орешки сгущенкой. При желании можно добавить орехи.
- Складываем орешки и даем им постоять несколько часов, чтобы сгущенка пропитала и смягчила тесто.
Приятного аппетита!