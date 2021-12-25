Зимний вкус детства: делаем орешки со сгущенкой

Сладости – любимый выбор всех детей и сладкоежек. Особым периодом для них является зима, когда холод побуждает к чему-то сладенькому.

Орешки со сгущенкой – это печенье, от которого не откажется никто. Его вкус возвращает в зимние вечера счастливого детства.

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Простые ингредиенты, немного старания – и ваши вкусовые рецепторы будут в восторге.

Рецепт орешков со сгущенкой

Время: 1 час

Порций: 4

Особый вкус / Фото Pinterest

Ингредиенты

3 столовых ложки муки (с горкой);

2 куриных яйца;

200 грамм маргарина (или сливочного масла);

0,5 стакана сахара;

1/4 чайной ложки соды;

1/3 чайной ложки соли;

1 чайная ложка уксуса;

1 – 1,5 банки вареной сгущенки.

Приготовление

Растираем яйца с сахаром. Масса должна увеличиться в объеме в 2 раза. Топим маргарин, остужаем и добавляем в яичную массу. В соду капаем уксус или лимонный сок. Добавляем немного соли и бросаем в яйца. Просеиваем муку и добавляем ее в массу. Замешиваем тесто, пока оно не перестанет липнуть в руки. Если муки мало – добавляем еще, но медленно, чтобы тесто не было крутым. Даем тесту отдохнуть 30 минут при комнатной температуре. Чтобы тесто не засыхало – закройте его пищевой пленкой. Прогреваем форму для орешков. Смазывать маслом не нужно – тесто достаточно жирное. Накладываем тесто в обе половинки, заполняя 2/3 емкости. Затем сильно прижимаем, чтобы тесто равномерно распределилось. Все, что выступает за края, удаляем с помощью ножа. Печем с каждой стороны по 5 минут. Половинки должны быть золотистыми, поэтому нужно время от времени открывать форму и контролировать процесс. Готовую выпечку выкладываем на деревянную доску и даем остыть. Наполняем орешки сгущенкой. При желании можно добавить орехи. Складываем орешки и даем им постоять несколько часов, чтобы сгущенка пропитала и смягчила тесто.

Приятного аппетита!