Улюблений борщ Клопотенка та секретний рецепт українських галушок: готуємо так, щоб їли діти

Євген Клопотенко поділився зі своїми шанувальниками рецептом українських "щипаних" галушок і розповів, яких зусиль доклав для популяризації борщу у світі.

Євген Клопотенко – переможець 5-го сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф", а нині – відомий ресторатор і реформатор шкільного харчування. А ще – заповзятий популяризатор української кулінарної спадщини, зокрема українського борщу.

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Шанувальники та однодумці постійно надсилають Євгенові цікаві рецепти старовинних страв. Нещодавно він поділився рецептом "щипаних" галушок, за яким готували наші бабусі.

"Щипані" галушки

Для галушок вам знадобляться всього три інгредієнти, а чим присмачити страву – вирішувати вам.

– 100 г кефіру;– 200 г борошна;– дрібка солі.

Приготволение:

Замісіть тісто з борошна, кефіру та солі. Відщипуйте від нього маленькі шматочки, формуючи галушки. Відваріть галушки в киплячій воді. Вийміть готові галушки шумівкою на таріль. Подавайте галушки зі сметаною або шкварками. Можливий і десертний варіант галушок – тоді їх подають із вишнями та сметаною.

Смачного!



Євген Клопотенко / Фото зі сторінки кухаря

Клопотенко та борщ

Мабуть, вже всім відомо, що Євген Клопотенко та український борщ – це одне ціле. Кухар відстоює візитівку української кухні та готовий "битися" за неї до кінця. Ресторатор знає безліч рецептів ситної першої страви, а на День Незалежності Євген запропонував українцям зварити віртуальний борщ разом.

Ми зварили до 3 мільйонів літрів. Наша команда відмінно попрацювала, – відзначив Євген Клопотенко.

Також кухар зізнався, що був здивований коли дізнався, що більшість українців готує борщ на реберцях. Євген вважав, що це його таємна рецептура страви, але як виявилося, він не один.

Що таке український борщ для Євгена Клопотенка

Євген Клопотенко зізнався, що готує борщ на свинячих реберцях, але не додає квасолі – не любить її.

Це як про людей в Україні: у нас різні погляди та підходи до одного і того ж. Рецепти борщу всі різні, але всі українські, – прокоментував шеф-кухар.

Щодо сметани, шеф-кухар також не додає її до борщу, любить відчувати смак страви. В опитуванні кухаря, голоси, щодо додавання сметани розділилися порівну: все залежить від смаків та вподобань українців.

Коли додаєте сметану, борщ перебивається молочним смаком, – відзначив шеф-кухар.



Шеф-кухар Євген Клопотенко та борщ / Фото зі сторінки в кулінара

Євген Клопотенко відзначив, що йому надіслали безліч оригінальних рецептів борщу.

Зі всіх регіонів України, навіть із закордону – в нас понад 5 мільйонів українців проживає в різних куточках світу. Були рецепти з Канади, Нової Зеландії, Америки. Тільки з Марсу не було, мабуть, туди ми ще не дібралися, – пожартував Євген.

Шеф-кухар також розповів, як готує свій улюблений борщ. Євген варить його на овочевому бульйоні та готує в печі.

Я додаю до нього леквар (сливове закарпатське варення), щоб збалансувати смак борщу. Також буряк, капусту, трішки селери, квашених помідорів, бурякового квасу та свіжовичавленого соку, картоплю та моркву. М'ясо додаю окремо, – розповів Клопотенко.

Секретом свого борщу Євген вважає саме процес його приготування в печі, адже страва готується на повільному вогні протягом кількох годин.

Головним завданням для Євгена Клопотенка є популяризація української кухні у світі й він впевнено йде до своєї мети!