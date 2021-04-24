Чим можна замінити розпушувач для тіста: 5 способів

Складно приготувати пишну та повітряну випічку без використання розпушувача або пекарського порошку, інакше пиріг або кекс будуть більше нагадувати плаский важкий корж. Але буває, що цей порошок раптово закінчується в найневідповідніший момент. Чим можна замінити розпушувач у випічці, щоб зберегти її привабливість, а також ніжну і повітряну консистенцію? Про це читайте в нашій статті.

Що таке розпушувач

Магазинний розпушувач тісту або пекарський порошок є готовою сумішшю соди, лимонної кислоти та борошна або крохмалю. Він відповідає за те, щоб наповнити тісто вуглекислим газом і зробити випічку пишною.

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Вуглекислий газ у цьому випадку виділяється завдяки взаємодії соди та кислоти. Для отримання належної реакції їх змішують у точній пропорції 5 : 3 : 12 (сода/лимонна кислота/борошно або крохмаль). Всі замінники розпушувача покликані повторити цю реакцію, наповнивши тісто вуглекислим газом або ж просто зробивши його більш пухким.

Коли потрібно додавати розпушувач у тісто

: в одну чайну ложку поміщається 10 – 12 грамів пекарського порошку.

Зазвичай в рецептах цьому моменту приділяють вкрай мало уваги, але це дуже важливо. Якщо помилитися, тоді реакція може початися дуже рано або запізно, в результаті потрібного ефекту добитися не вийде.

Приготування тіста / Фото Unsplash

Що стосується рідкого тіста, то покласти в нього розпушувач можна в самому кінці. Всі інгредієнти якраз встигнуть розчинитися, почавши активно взаємодіяти, коли потраплять у духовку або на сковороду.

У тверде тісто розпушувач для більш рівномірного розподілу кладуть у борошно і потім ретельно перемішують. Тільки після цього сухі компоненти з'єднують з іншими інгредієнтами. Як правильно додавати розпушувач у тісто? Бажано висипати його поступово, помішуючи тісто.

Не завжди зрозуміло, скільки розпушувача потрібно додати в тісто, якщо в рецепті використовується сода.

Чим замінити розпушувач тіста

: 1 чайна ложка соди дорівнює 3-м ложкам розпушувача. На 400 грамів борошна йде близько 10 грамів пекарського порошку.

Якщо пекарський порошок раптово закінчився, а тісто вже замішано, то чим замінити розпушувач? Ось можливі варіанти:

Саморобний пекарський порошок

Для його приготування знадобиться 5 столових ложок соди, 3 столові ложки лимонної кислоти та 12 столових ложок борошна/кукурудзяного крохмалю. Всі інгредієнти потрібно змішати в сухій банці за допомогою дерев'яної палички. Не можна допускати потрапляння вологи або використовувати металеву ложку, інакше реакція запуститься завчасно. Такий варіант відмінно підійде для здобного, бісквітного, заварного або пісочного тіста. Додавати його слід в борошно. Співвідношення заміни магазинного розпушувача і саморобного абсолютно ідентичне – 1 : 1.

Сода

Цей компонент сам по собі є розпушувачем, оскільки за температури від +60°C виділяє вуглекислий газ. Негашену соду в чистому вигляді можна додавати в борошно. Вона підходить для здобного, бісквітного, заварного або пісочного тіста, якщо там присутні кислі продукти: сметана, кефір, йогурт, фруктове пюре або сік. Пропорція заміни така ж – 1 : 1.

Сода та оцет

Такий варіант підійде для здобного, бісквітного, заварного, пісочного тіста. Важливо врахувати, що нерозкладена сода здатна надати випічці жовто-коричневий або зеленуватий відтінок, а також неприємний присмак. Тому, якщо в рецепті відсутні кислі інгредієнти, її обов'язково потрібно погасити оцтом.

Вводити гашену соду варто швидко, не чекаючи закінчення бурління, інакше вуглекислий газ просто випарується. Готове тісто не може стояти, його потрібно негайно випікати, оскільки реакція вже запущена.

Алкоголь

: соду потрібно додавати до сухих інгредієнтів, а оцет або гашену соду – до рідких. Щоб замінити 1 чайну ложку розпушувача, потрібно додати 0,5 чайної ложки соди та 0,25 чайної ложки столового оцту.

Він додасть випічці легкості завдяки своїм властивостям зменшувати клейкість борошна. Коньяк і ром відмінно підійдуть для бездріжджового пісочного тіста (як бонус, залишивши приємний аромат), а горілка – для дріжджового тіста, особливо на опарі. Алкоголь можна як вмішувати в борошно, так і додавати в рідкі інгредієнти. Пропорція така: 1 столова ложка алкоголю на 1 кг тіста.

Газована вода

Вона допомагає наситити здобне, прісне, заварне й інше тісто, яке готується на воді, вуглекислим газом. Для цього негазовану воду в рецепті потрібно замінити газованою, тоді можна забути про розпушувач. Для більшого ефекту можна додати дрібку солі та стільки ж лимонної кислоти.

Коли можна не використовувати розпушувач

Можна не використовувати пекарський порошок, якщо рецепт передбачає механічний спосіб розпушення тіста. Простіше кажучи, це відбувається завдяки забиванню повітря в яйця або яєчні білки, вершкове масло, якщо його багато. Так роблять під час приготування класичних бісквітів, пісочного печива.

Випічка / Фото Pixabay

Також обійтися без пекарського порошку можна у разі біологічного способу розпушення, тобто внаслідок використання дріжджів. Вони в результаті своєї життєдіяльності виділяють вуглекислий газ, який розпушує тісто не тільки протягом бродіння, але й в процесі його випічки.

Вуглекислий газ, що виділяється дріжджами, утримується ґратами з клейковини, яка формується в правильно замішаному тісті. При цьому сухі дріжджі та пресовані є повністю взаємозамінними продуктами.

Закваска, на якій печуть хліб, теж належить до біологічних розпушувачів. У ній крім дріжджів присутні молочнокислі бактерії.