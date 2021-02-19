Апельсиновий крем-брюле та з карамеллю за рецептом Лізи Глінської: французький десерт

Надзвичайно легкий та вишуканий десерт, який своїм смаком перенесе вас у затишну кав'ярню у Парижі.

Відома українська кондитерка Ліза Глінська поділилась із читачами одразу двома рецептами французького десерту крем-брюле.

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Щоб приготувати такий десерт вдома вам необхідні зовсім прості інгредієнти та трішки магії. Отож переходимо до рецептів наших десертів.

Пам'ятайте, якщо у вас не має кондитерського газового пальника, ви не зможете приготувати хрумку скоринку.

Як приготувати апельсинове крем-брюле

У невеликій каструлі з'єднайте вершки, молоко, жовтки, цукор та цедру апельсина – перемішайте та прогрійте при постійному помішуванні до 80 градусів. Процідіть крем Англес через сито, щоб позбутись цедри та розлийте по формочках. Приблизно вийде три форми по 250-300 мл. Викладіть форми на деко. Розігрійте духовку до 140 градусів та відправте в неї деко з формами. Налийте у деко гарячої води та випікайте крем-брюле протягом 30 хвилин. Готове крем-брюле залишіть охолоджуватись в прочиненій духовці. Перемістіть крем-брюле в холодильник на 5-6 годин. Готовий десерт промокніть серветкою, щоб зібрати конденсат, посипте цукром та прогрійте кондитерським газовим пальником до утворення хрумкої скоринки. Смачного!

Як приготувати карамельний крем-брюле

У глибоку чашу відправляємо вершки, а молоко з жовтками у глибоку миску. Воду з'єднайте з цукром в каструлі та поставте на вогонь – для карамелі. Прогрійте вершки, щоб вони були добре гарячі та влийте в карамель коли вона буде коричневого кольору. Швидко перемішуйте до однорідного стану карамелі. Вилийте карамель до молочної маси та знову перемішайте до однорідної маси. Процідіть карамельне молоко через сито, далі розлийте основу для карамельного крем-брюле по формочках. Їх теж вийде близько 3 штук. Розігрійте духовку до 140 градусів та відправте в неї деко з формами. Налийте у деко гарячої води та випікайте крем-брюле протягом 30 хвилин. Готове крем-брюле залишіть охолоджуватись в прочиненій духовці. Перемістіть крем-брюле в холодильник на 5-6 годин. Готовий десерт промокніть серветкою, щоб зібрати конденсат, посипте цукром та прогрійте кондитерським газовим пальником до утворення хрумкої скоринки. Смачного!

Інгредієнти:– 250 мл вершків 30-35%;– 150 мл молока;– цедра апельсина;– 110 г цукру;– 80 г жовтка.Інгредієнти:– 250 мл вершків 30-35%;– 150 мл молока;– 80 г жовтка;– 110 г цукру;– 30 мл води.

Рецепт з відео як приготувати крем-брюле: