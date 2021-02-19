Апельсиновий крем-брюле та з карамеллю за рецептом Лізи Глінської: французький десерт

Надзвичайно легкий та вишуканий десерт, який своїм смаком перенесе вас у затишну кав'ярню у Парижі.
Відома українська кондитерка Ліза Глінська поділилась із читачами одразу двома рецептами французького десерту крем-брюле.
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Щоб приготувати такий десерт вдома вам необхідні зовсім прості інгредієнти та трішки магії. Отож переходимо до рецептів наших десертів.
Пам'ятайте, якщо у вас не має кондитерського газового пальника, ви не зможете приготувати хрумку скоринку.
Як приготувати апельсинове крем-брюле
Інгредієнти:
– 250 мл вершків 30-35%;
– 150 мл молока;
– цедра апельсина;
– 110 г цукру;
– 80 г жовтка.
- У невеликій каструлі з'єднайте вершки, молоко, жовтки, цукор та цедру апельсина – перемішайте та прогрійте при постійному помішуванні до 80 градусів.
- Процідіть крем Англес через сито, щоб позбутись цедри та розлийте по формочках. Приблизно вийде три форми по 250-300 мл.
- Викладіть форми на деко.
- Розігрійте духовку до 140 градусів та відправте в неї деко з формами. Налийте у деко гарячої води та випікайте крем-брюле протягом 30 хвилин.
- Готове крем-брюле залишіть охолоджуватись в прочиненій духовці.
- Перемістіть крем-брюле в холодильник на 5-6 годин.
- Готовий десерт промокніть серветкою, щоб зібрати конденсат, посипте цукром та прогрійте кондитерським газовим пальником до утворення хрумкої скоринки. Смачного!
Як приготувати карамельний крем-брюле
Інгредієнти:
– 250 мл вершків 30-35%;
– 150 мл молока;
– 80 г жовтка;
– 110 г цукру;
– 30 мл води.
- У глибоку чашу відправляємо вершки, а молоко з жовтками у глибоку миску.
- Воду з'єднайте з цукром в каструлі та поставте на вогонь – для карамелі. Прогрійте вершки, щоб вони були добре гарячі та влийте в карамель коли вона буде коричневого кольору. Швидко перемішуйте до однорідного стану карамелі.
- Вилийте карамель до молочної маси та знову перемішайте до однорідної маси.
- Процідіть карамельне молоко через сито, далі розлийте основу для карамельного крем-брюле по формочках. Їх теж вийде близько 3 штук.
- Розігрійте духовку до 140 градусів та відправте в неї деко з формами. Налийте у деко гарячої води та випікайте крем-брюле протягом 30 хвилин.
- Готове крем-брюле залишіть охолоджуватись в прочиненій духовці.
- Перемістіть крем-брюле в холодильник на 5-6 годин.
- Готовий десерт промокніть серветкою, щоб зібрати конденсат, посипте цукром та прогрійте кондитерським газовим пальником до утворення хрумкої скоринки. Смачного!
Рецепт з відео як приготувати крем-брюле: