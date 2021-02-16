Лаймовий пиріг за рецептом шеф-кондитера Лізи Глінської
Приготуйте вдома справжній американський лаймовий пиріг за рецептом Лізи Глінської та насолоджуйтеся неперевершеним смаком солодкої випічки всією родиною.
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилась із читачами рецептом лаймового пирога, який не тільки смачний, а ще й легкий у приготуванні.
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Лаймовий пиріг чудово підійде як для святкового столу, так і для буденного. Спробуйте приготувати десерт ресторанного зразка в себе вдома.
Рецепт лаймового пирога
- Перебийте пісочне печиво блендером в крихту та з'єднайте з розтопленим вершковим маслом. З отриманої маси сформуйте основу для пирога та втрамбуйте її в кільце діаметром 20 сантиметрів.
- Для начинки змішайте згущене молоко, крем-сир та яйця в однорідну масу.
- З'єднайте цедру лайма та фреш, доведіть до пари в мікрохвильовці. Залишіть на 15 хвилин.
- Процідіть сік від цедри, влийте його до начинки. Розігрійте духовку з конвекцією до 170 градусів. Залийте начинку на основу та відправте випікатись на 25 хвилин.
- Готовий лаймовий пиріг залишіть охолоджуватись, далі відправте його в холодильник на 3-4 години.
- Для приготування швейцарської меренги змішайте всі інгредієнти в чаші комбайну, відправте її на парову бані та прогрійте суміш до 50-55 градусів при постійному помішуванні.
- Збийте білкову суміш на великих обертах до стійких піків.
- Задекоруйте лаймовий пиріг меренгою та свіжими ягодами. Смачного!
Рецепт американського лаймового пирога – відео:
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