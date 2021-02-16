Приготуйте вдома справжній американський лаймовий пиріг за рецептом Лізи Глінської та насолоджуйтеся неперевершеним смаком солодкої випічки всією родиною.

Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилась із читачами рецептом лаймового пирога, який не тільки смачний, а ще й легкий у приготуванні.

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Лаймовий пиріг чудово підійде як для святкового столу, так і для буденного. Спробуйте приготувати десерт ресторанного зразка в себе вдома.

Рецепт лаймового пирога

Інгредієнти:

– 200 г пісочного печива;

– 20 г вершкового масла;

– 200 г згущеного молока;

– 100 г яєць;

– 100 г крем-сиру;

– 60 мл лаймового фрешу;

– цедра 2 лаймів

Для меренги:

– 60 г білка;

– 40 г цукру;

– 40 г цукрової пудри;

Перебийте пісочне печиво блендером в крихту та з'єднайте з розтопленим вершковим маслом. З отриманої маси сформуйте основу для пирога та втрамбуйте її в кільце діаметром 20 сантиметрів. Для начинки змішайте згущене молоко, крем-сир та яйця в однорідну масу. З'єднайте цедру лайма та фреш, доведіть до пари в мікрохвильовці. Залишіть на 15 хвилин. Процідіть сік від цедри, влийте його до начинки. Розігрійте духовку з конвекцією до 170 градусів. Залийте начинку на основу та відправте випікатись на 25 хвилин. Готовий лаймовий пиріг залишіть охолоджуватись, далі відправте його в холодильник на 3-4 години. Для приготування швейцарської меренги змішайте всі інгредієнти в чаші комбайну, відправте її на парову бані та прогрійте суміш до 50-55 градусів при постійному помішуванні. Збийте білкову суміш на великих обертах до стійких піків. Задекоруйте лаймовий пиріг меренгою та свіжими ягодами. Смачного!

Рецепт американського лаймового пирога – відео: