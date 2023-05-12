Пара до борщу: яку страву внесли до списку нематеріальної спадщини України

Згідно опублікованого наказу, від 4 травня, Міністерство культури на інформаційної політики України включило приготування української традиційної страви "Голубці" до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України.

Голубці – давня українська страва, без якої важко уявити як святковий, так і буденний стіл. Ця страва популярна на всій території сучасної України та інших країн, зокрема на території Кіровоградської області: селище Голованівськ, села Вербове, Грузьке, Ясне, Ємилівка, Журавлинка, Цвіткове, Клинове, Красногірка, Манжурка, Межирічка, Краснопілля, Молдовка, Матвіївка, Недеждівка, Наливайка, Роздол, Розкішне, Костянтинівка, Маринопіль, Мар’янівка, Новосілка, Свірневе, Зелена Балка, Новоголованівськ, Олексіївка, Троянка, Шепилове, Олександрівка, Ковалівка Голованівського району.

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В Україні готують м'ясні та пісні голубці, використовують листя свіжої або кислої капусти. У начинку додають рис, кукурудзяну або пшоняну крупу, картоплю, квасолю, гриби, цибулю, моркву та прянощі. Популярні варіанти пісних голубців: з тертою картоплею, поєднання рису та моркви, рису з грибами, картоплі та гречки.

Рецепт закарпатських голубців

Час: 3 години

3 години Порції: 8 – 10

Голубці з м'ясом / Фото square space

Інгредієнти:

– 700 грамів свинини;

– рис;

– 1 білоголова капустина;

– 300 грамів грибів;

– 40 грамів томатної пасти;

– 40 грамів вершків або сметани;

– 1 ріпчаста цибулина;

– сіль;

– мелений чорний перець.

Приготування:

У великій каструлі доводимо воду до кипіння й опускаємо у неї качан капусти. По черзі знімаємо із капустини листя.

Відварюємо у підсоленій воді рис до напівготовності.

Розігріваємо сковорідку з олією й обсмажуємо на ній дрібно нарізані гриби. Потім додаймо до грибів нарізану дрібним кубиком цибулю й обсмажуємо далі.

Вливаємо до овочевої засмажки томатну пасту й усе перемішуємо.

Щоб соус не був загустим, додаємо до нього 300 грамів води. Доводимо його до кипіння й знімаємо із плити.

Тонко відбиваємо шматочки м'яса.

Формуємо голубці: на капустяний листок викладаємо відбивну, зверху рис і все загортаємо конвертом.

Перекладаємо сформовані голубці до каструлі. Додаємо лавровий лист, часник на свій смак та чорний перець.

Заливаємо голубці грибним соусом і закриваємо кришкою.

Відправте голубці до духовки, розігрітої до 180 – 200 градусів, на 2 години.

Подаємо голубці по-закарпатськи в соусі, у якому вони тушкувалися.

Смачного!